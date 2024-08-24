З вересня в Україні працюватиме новий посол Польщі

Пьотр Лукасевич має обійняти посаду в Києві 1 вересня.

Джерело фото: Leszek Zych / Polityka

З 1 вересня в Україні працюватиме новий посол Польщі – колишній польський військовий і дипломат, експерт із безпекових питань Пьотр Лукасевич.

Як пише FRM24, про це повідомив речник МЗС Польщі Павел Вронський.

За словами речника польського зовнішньополітичного відомства, 1 вересня Лукасевич розпочне працювати послом в Україні.

Крім того, останніми днями декілька нових польських послів розпочали роботу в інших країнах. Зокрема, посол ЄС в Україні в 2012-2016 роках Ян Томбінський став послом Польщі в Німеччині.

Пьотр Лукасевич, політолог, дипломат і полковник запасу збройних сил Польщі, успадкує повернеться на пост, який обіймав цей пост з листопада 2023 року. У 2012-2014 роках він працював послом Польщі в Афганістані. Раніше, у 1995-2006 роках, він займався питаннями державної безпеки та боротьби з тероризмом, а також служив у стабілізаційних місіях в Іраку у 2004-2005 роках.

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