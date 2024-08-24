С сентября в Украине будет работать новый посол Польши

Петр Лукасевич должен занять должность в Киеве 1 сентября.

Источник фото: Leszek Zych / Polityka

С 1 сентября в Украине будет работать новый посол Польши – бывший польский военный и дипломат, эксперт по вопросам безопасности Петр Лукасевич.

Как пишет FRM24, об этом сообщил спикер МИД Польши Павел Вронский.

По словам представителя польского внешнеполитического ведомства, 1 сентября Лукасевич начнет работать послом в Украине.

Кроме того, в последние дни несколько новых польских послов приступили к работе в других странах. В частности, посол ЕС в Украине в 2012-2016 годах Ян Томбинский стал послом Польши в Германии.

Петр Лукасевич, политолог, дипломат и полковник запаса вооруженных сил Польши, унаследует вернется на пост, который занимал этот пост с ноября 2023 года. В 2012-2014 годах он работал послом Польши в Афганистане. Ранее, в 1995-2006 годах, он занимался вопросами государственной безопасности и борьбы с терроризмом, а также служил в стабилизационных миссиях в Ираке в 2004-2005 годах.

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