Україна вперше застосувала ракету Паляниця – Володимир Зеленський

Як зазначив Президент, росії буде дуже складно, складно навіть вимовити, що саме прилетіло.

Джерело фото: president.gov.ua

24 серпня українські військові вперше завдали удару по російських військових за допомогою ракети-дрона «Паляниця». Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час урочистостей за нагоди Дня Незалежності України.

«Це наш новий метод відплати агресору. Ворога було уражено. Я дякую всім, хто це забезпечив. Усім розробникам, виробникам і нашим воїнам. Пишаюся вами. росії буде дуже складно, складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Складно протидіяти, але дуже легко зрозуміти за що», - сказав Президент.

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, це і дрон, і ракета, адже за своїми тактико-технічними характеристиками «Паляниця» підпадає під обидва визначення.

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