Что празднуют 25 августа и какие памятные события произошли в этот день

В Украине отмечают День шахтера.

В воскресенье, 25 августа, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня в нашей стране празднуют День шахтера. Этот профессиональный праздник был основан в 1993 году указом Леонида Кравчука в поддержку инициативы работников угольной промышленности.

А еще 25 августа – День рождения операционной системы Linux. Эта дата отмечает завершение работы Линуса Торвальдса над первой версией ядра Linux 1991 года. Linux начинался как студенческий проект Торвальдса, который хотел создать операционную систему, похожую на Unix, для своего домашнего компьютера.

Кроме того, сегодня день рождения таких городов, как Ровно и Донецк.

Верующие чтят память святого апостола Тита.

Памятные события:

1609 год - Галилео Галилей демонстрирует венецианском Малом совете (совете дожа) новое устройство - телескоп;

1621 - в лагерь под Хотином на помощь королю Владиславу против османов прибывает 45 000 казаков с Яцком Бородавкой;

1718 год – французы основывает в Северной Америке Новый Орлеан;

1792 - задунайская казацкая флотилия прибывает в Темрюк на Кубани;

1793 - революционные французские войска берут Марсель;

1825 год - Уругвай провозглашает независимость от Бразильской империи;

1830 год – в Брюсселе начинается восстание против голландцев;

1912 год - в Республике Китай основывают партию Гоминдан ("партия народного государства");

1915 год – немецкие войска берут Брест-Литовск;

1929 год - вылетевший из Токио дирижабль "Граф Цепеллин" прибывает в Сан-Франциско;

1991 год – во время войны Хорватии за независимость начинается битва за Вуковар.

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