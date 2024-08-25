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Гоструда объясняет, может ли быть размер доплат совместителям ограничен условиями коллективного договора

10:51, 25 августа 2024
Законодательством не запрещено, если работодатель установит коллективным договором или другим отдельным нормативным актом или трудовым договором отдельные ограничения для совместителей.
Гоструда объясняет, может ли быть размер доплат совместителям ограничен условиями коллективного договора
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Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, законно ли включить в коллективный договор пункт об ограничении некоторых выплат для совместителей.

Законодательством не запрещено (соответственно это не будет нарушением), если работодатель установит коллективным договором или другим отдельным нормативным актом или трудовым договором отдельные ограничения или поощрения для совместителей иные, чем для работников, работающих по основному месту работы.

Главное, чтобы выполнялась норма ст. 16 Кодекса законов о труде Украины о том, что условия коллективного договора, ухудшающие по сравнению с действующим законодательством и соглашениями положение работников, недействительны.

Это означает, что совместители не могут быть ограничены в тех выплатах, гарантированных законом, однако они могут быть ограничены в тех выплатах, которые работодатель предоставляет работникам по собственному решению.

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