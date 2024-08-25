Практика судів
  1. В Україні

Держпраці пояснює, чи може бути розмір доплат сумісникам обмежений умовами колективного договору

10:51, 25 серпня 2024
Законодавством не заборонено, якщо роботодавець встановить колективним договором чи іншим окремим нормативним актом або трудовим договором, окремі обмеження для сумісників.
Держпраці пояснює, чи може бути розмір доплат сумісникам обмежений умовами колективного договору
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи законно включити до колективного договору пункт про обмеження деяких виплат для сумісників. 

Законодавством не заборонено (відповідно це не буде порушенням), якщо роботодавець установить колективним договором чи іншим окремим нормативним актом або трудовим договором окремі обмеження чи заохочення для сумісників інші, ніж для працівників, які працюють за основним місцем роботи.

Головне, щоб виконувалася норма ст. 16 Кодексу законів про працю України про те, що умови колективного договору, які погіршують порівняно з чинним законодавством і угодами становище працівників, є недійсними.

Це означає, що сумісники не можуть бути обмежені у тих виплатах, які гарантовані законом, проте вони можуть бути обмежені у тих виплатах, які роботодавець надає працівникам за власним рішенням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддів з судів, територіальна підсудність яких була змінена, краще відряджати в ті суди, в які передані їх справи – Верховний Суд

У Верховному Суді намагаються збалансувати навантаження між судами, яким визначена територіальна підсудність судів, розташованих на окупованих територіях.

Опора на власні сили та реформа Секретаріату: що очікувати від Андрія Пасічника на посаді голови ВККС

Новий голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів планує зробити ВККС фінансово незалежною, домовитися з ГРД та зменшити вплив іноземних партнерів на Комісію.

Співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів відбудуться з 26 серпня по 6 вересня

Є 5 кандидатів на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та 45 претендентів на посади дисциплінарних інспекторів.

Кабмін дозволив оплачувати допомогу адвокатів за рахунок національного кешбеку

Допомога адвокатів та юридичні послуги можуть бути оплачені за рахунок проекту національного кешбеку, який запрацює з 2 вересня.

Кабмін опублікував зміни до порядку надання відстрочки доглядачам та піклувальникам

Військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною чи своїми батьком чи матір’ю, не зазначають у заяві про надання відстрочки інформацію про інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова