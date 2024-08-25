Вдарив ножем більше 30 раз: на Рівненщині пенсіонера підозрюють у жорстокому вбивстві дружини

Після вбивства чоловік втік з місця трагедії та потрапив у ДТП.

На Рівненщині 67-річному чоловіку оголосили підозру в умисному вбивстві дружини, повідомляє обласна прокуратура.

Як стало відомо, на початку серпня цього року в селі Могиляни між подружжям виник побутовий конфлікт, у ході якого підозрюваний вдарив свою 65-річну дружину кухонним ножем більше 30 разів. Внаслідок масивної крововтрати, зовнішньої та внутрішньої кровотечі потерпіла померла на місці.

Чоловік, тим часом, на власній автівці втік з місця події, проте на трасі «Київ-Чоп», біля села Вересневе, зіткнувся із зустрічною вантажівкою. Після дорожньо-транспортної пригоди його без свідомості доставили до лікарні, а коли зловмисник отямився – повідомили про підозру. Чоловік донині перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані.

Правоохоронці встановили, що кривдник раніше неодноразово вчиняв домашнє насильство щодо своїх близьких, за що притягувався до адміністративної відповідальності.

Наразі у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного особливо тяжкого злочину.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

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