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Чи включається до бази оподаткування ПДВ сума відсотків на залишки коштів на банківському рахунку: роз’яснення

09:34, 25 серпня 2024
Податківці пояснюють, що відсотки на залишки коштів на банківському рахунку не є компенсацією вартості товарів/послуг, тому сума таких коштів до бази оподаткування ПДВ не включається та не підлягає відображенню в декларації з ПДВ.
Чи включається до бази оподаткування ПДВ сума відсотків на залишки коштів на банківському рахунку: роз’яснення
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Податкова служба в Івано-Франківській області пояснює, чи включається до бази оподаткування ПДВ сума відсотків на залишки коштів на банківському рахунку.

Зазначається, що об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ. 

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпорядження товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Пунктом 188.1 ст. 188 ПКУ встановлено, що база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів, до складу якої включаються буль – які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

Оскільки кошти, що отримуються платником податків у вигляді відсотків на залишки коштів на банківському рахунку, не є компенсацією вартості товарів/послуг, то сума таких коштів до бази оподаткування ПДВ платника податку не включається та не підлягає відображенню в податковій декларації з ПДВ.

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