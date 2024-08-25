В ISW пояснили, чому важливий дозвіл США на удари ЗСУ вглиб рф

Такі удари мають вирішальне значення для послаблення військового потенціалу рф, - Інститут вивчення війни.

У Інституті вивчення війни вважають, що дозвіл США на нанесення ударів американськими ракетами по об'єктах у глибокому тилу росії може суттєво ускладнити ситуацію для агресора. Такі удари не лише виведуть з ладу аеродроми, але й завдадуть шкоди численним іншим військовим об'єктам, які рф використовує у війні проти України. Про це йдеться у звіті ISW.

У звіті зазначається, що атаки по військових об'єктах в далекому тилу росії, мають вирішальне значення для послаблення військового потенціалу агресора на всьому театрі воєнних дій. Скасування обмежень на використання ЗСУ наданої Заходом зброї, дозволило б українським військам завдавати ударів по широкому спектру важливих військових об'єктів держави-агресора.

Тим часом високопосадовець адміністрації президента США з питань національної безпеки на умовах анонімності заявив, що удари ЗСУ західними озброєннями по цілях на території рф не будуть ефективними, адже російські військові передислокували літаки з авіабаз неподалік кордону з Україною.

В ISW додали, що ця оцінка не враховує того факту, що крім аеродромів, армія рф використовує укриття в глибокому тилу для створення широкого спектру інфраструктури з підтримки воєнних операцій проти України.

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