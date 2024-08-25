В ISW объяснили, почему важно разрешение США на удары ВСУ вглубь рф

Такие удары имеют решающее значение для ослабления военного потенциала рф, – Институт изучения войны.

В Институте изучения войны считают, что разрешение США на нанесение ударов американскими ракетами по объектам в глубоком тылу рф может существенно усложнить ситуацию для агрессора. Такие удары не только выведут из строя аэродромы, но и нанесут ущерб многочисленным другим военным объектам, которые используют в войне против Украины. Об этом говорится в отчете ISW.

В отчете отмечается, что атаки по военным объектам в далеком тылу россии имеют решающее значение для ослабления военного потенциала агрессора на всем театре военных действий. Отмена ограничений на использование ВСУ предоставленного Западом оружия позволила бы украинским войскам наносить удары по широкому спектру важных военных объектов государства-агрессора.

Между тем высокопоставленное должностное лицо администрации президента США по вопросам национальной безопасности на условиях анонимности заявило, что удары ВСУ западными вооружениями по целям на территории рф не будут эффективными, ведь российские военные передислоцировали самолеты с авиабаз неподалеку от границы с Украиной.

В ISW добавили, что эта оценка не учитывает того факта, что кроме аэродромов, армия рф использует укрытие в глубоком тылу для создания широкого спектра инфраструктуры по поддержке военных операций против Украины.

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