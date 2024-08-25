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Включается ли в базу налогообложения НДС сумма процентов на остатки средств на банковском счете: разъяснение

09:34, 25 августа 2024
Налоговики объясняют, что проценты на остатки средств на банковском счете не являются компенсацией стоимости товаров/услуг, поэтому сумма таких средств в налогооблагаемую базу НДС не включается и не подлежит отражению в декларации по НДС.
Включается ли в базу налогообложения НДС сумма процентов на остатки средств на банковском счете: разъяснение
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Налоговая служба в Ивано-Франковской области объясняет, включается ли в базу обложения НДС сумма процентов на остатки средств на банковском счете.

Объектом налогообложения НДС являются операции налогоплательщиков по поставке товаров и услуг, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, в соответствии со ст. 186 НКУ.

Под поставкой товаров понимается любая передача права на распоряжение товарами как собственник, включая продажу, обмен или дарение такого товара, а также поставки товаров по решению суда.

Под поставкой услуг понимается любая операция, не являющаяся поставкой товаров, или иная операция по передаче права на объекты права интеллектуальной собственности и другие нематериальные активы или предоставление других имущественных прав в отношении таких объектов права интеллектуальной собственности, а также предоставление услуг, которые потребляются в процессе совершения определенного действия или осуществления определенной деятельности.

Пунктом 188.1 ст. 188 НКУ установлено, что база налогообложения операций по поставке товаров/услуг определяется исходя из их договорной стоимости с учетом общегосударственных налогов и сборов, в состав которой включаются буль – какие суммы средств, стоимость материальных и нематериальных активов, передаваемых налогоплательщику непосредственно покупателем или через любое третье лицо в связи с компенсацией стоимости товаров/услуг.

Поскольку средства, получаемые налогоплательщиком в виде процентов на остатки средств на банковском счете, не являются компенсацией стоимости товаров/услуг, то сумма таких средств в налогооблагаемую базу НДС налогоплательщика не включается и не подлежит отражению в налоговой декларации по НДС.

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