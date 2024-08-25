Ударил ножом более 30 раз: в Ровенской области пенсионера подозревают в жестоком убийстве жены

После убийства мужчина скрылся с места трагедии и попал в ДТП.

В Ровенской области 67-летнему мужчине объявили подозрение в умышленном убийстве жены, сообщает областная прокуратура.

Как стало известно, в начале августа этого года в селе Могиляне между супругами возник бытовой конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил свою 65-летнюю жену кухонным ножом более 30 раз. В результате массивной кровопотери, наружного и внутреннего кровотечения потерпевшая скончалась на месте.

Мужчина тем временем на собственном автомобиле скрылся с места происшествия, однако на трассе «Киев-Чоп», возле села Вересневое, столкнулся со встречным грузовиком. После дорожно-транспортного происшествия его без сознания доставили в больницу, а когда злоумышленник пришел в себя – сообщили о подозрении. Мужчина до сих пор находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Правоохранители установили, что обидчик ранее неоднократно совершал домашнее насилие в отношении своих близких, за что привлекался к административной ответственности.

В уголовном производстве проводятся необходимые следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершения указанного особо тяжкого преступления.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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