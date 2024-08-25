Що святкують 25 серпня та які пам’ятні події сталися цього дня

В Україні святкують День шахтаря.

У неділю, 25 серпня, в Україні та світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні в нашій країні святкують День шахтаря. Це професійне свято було засноване 1993 року указом Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи працівників вугільної промисловості.

А ще 25 серпня День народження операційної системи Linux. Ця дата святкує завершення роботи Лінуса Торвальдса над першою версією ядра Linux 1991 року. Linux починалася як студентський проєкт Торвальдса, який хотів створити операційну систему, схожу на Unix, для свого домашнього комп’ютера.

Крім цього, сьогодні день народження таких міст, як Рівне та Донецьк.

Віряни вшановують пам'ять святого апостола Тита.

Пам’ятні події:

1609 рік — Галілео Галілей демонструє венеційській Малій раді (раді дожа) новий пристрій — телескоп;

1621 рік — в табір під Хотином на підмогу королю Владиславу проти османів прибуває 45 000 козаків з Яцьком Бородавкою;

1718 рік — французи засновує в Північній Америці Новий Орлеан;

1792 рік — задунайська козацька флотилія прибуває в Темрюк на Кубані;

1793 рік — революційні французькі війська беруть Марсель;

1825 рік — Уругвай проголошує незалежність від Бразильської імперії;

1830 рік — у Брюсселі починається повстання проти голландців;

1912 рік — у Республіці Китай засновують партію Гоміндан ("партія народної держави");

1915 рік — німецькі війська беруть Брест-Литовськ;

1929 рік — дирижабль "Граф Цепеллін", що вилетів із Токіо, прибуває до Сан-Франциско;

1991 рік — під час війни Хорватії за незалежність починається битва за Вуковар.

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