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Зеленський вперше показав українську ракету-дрон «Паляниця», відео

10:33, 25 серпня 2024
Розробку цієї ракети завершили за 1,5 роки.
Зеленський вперше показав українську ракету-дрон «Паляниця», відео
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Як відомо, українські воїни вперше завдали удару по російських військових за допомогою ракети-дрона «Паляниця».

Президент Володимир Зеленський вперше показав новітню українську далекобійну ракету "Паляниця". Україна не розсекречує головні характеристики ракети - радіус дії, бойову частину та кількість виготовлених одиниць.

Президент наголосив, що ракет-дронів ставатиме більше, «як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня».

Задачі української ракети - захист мирного населення шляхом знищення наступального потенціалу ворога на його території.

Розробку української далекобійної ракети-дрон завершили за 1,5 року.

 

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