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На Прикарпатті військовий через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби

12:36, 25 серпня 2024
Військовий хотів звільнитись для догляду за матір’ю.
На Прикарпатті військовий через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби
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На Прикарпатті суд ухвалив рішення на користь старшого солдата, якого військова частина відмовилася звільнити з служби через сімейні обставини. 

Івано-Франківський окружний адміністративний суд розглянув справу №300/352/24, де із позовом до військової частини звернувся страшний солдат. Військовий у грудні 2023 року хотів звільнитись із служби за сімейними обставинами – для догляду за матір’ю, яка потребує постійного стороннього догляду. Командування військової частини відмовило у задоволенні рапорту солдата. Військовий не погодився з цим рішенням і оскаржив його у суді.

Представник військової частини подав суду відзив на позовну заяву, в якому зазначив, що підтвердження необхідності догляду за особою старше 18 років має бути засвідчене висновком МСЕК, а не висновком ЛКК.

Тому, доданий позивачем до рапорту висновок лікарсько-консультативної комісії не може бути належним документом, який дає підстави для звільнення за сімейними обставинами».

Суддя вважає підстави відмови помилковими і необґрунтованими, такими, що суперечать нормам законодавства. На думку судді, подані позивачем разом з рапортом про звільнення документи є достатні та підтверджують право на звільнення з військової служби.

«З аналізу наведених нормативних актів в контексті розподілення повноважень між ЛКК та МСЕК, суд вважає, що висновок про необхідність постійного стороннього догляду за хворими, незалежно від віку, може встановлюватися лікарсько-консультативною комісією медичного закладу», – вказано у рішенні суду.

Суддя визнав відмову командування військової частини у звільненні солдата незаконною і наказав переглянути рапорт з урахуванням висновків суду. Це рішення може бути оскаржене.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін затвердив зміни до порядку надання відстрочки доглядачам та піклувальникам. Зокрема, розмежували тих, хто повинен у заяві про надання відстрочки вказувати дані про інших родичів і тих, хто не повинен. 

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