На Прикарпатті військовий через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби

Військовий хотів звільнитись для догляду за матір’ю.

На Прикарпатті суд ухвалив рішення на користь старшого солдата, якого військова частина відмовилася звільнити з служби через сімейні обставини.

Івано-Франківський окружний адміністративний суд розглянув справу №300/352/24, де із позовом до військової частини звернувся страшний солдат. Військовий у грудні 2023 року хотів звільнитись із служби за сімейними обставинами – для догляду за матір’ю, яка потребує постійного стороннього догляду. Командування військової частини відмовило у задоволенні рапорту солдата. Військовий не погодився з цим рішенням і оскаржив його у суді.

Представник військової частини подав суду відзив на позовну заяву, в якому зазначив, що підтвердження необхідності догляду за особою старше 18 років має бути засвідчене висновком МСЕК, а не висновком ЛКК.

Тому, доданий позивачем до рапорту висновок лікарсько-консультативної комісії не може бути належним документом, який дає підстави для звільнення за сімейними обставинами».

Суддя вважає підстави відмови помилковими і необґрунтованими, такими, що суперечать нормам законодавства. На думку судді, подані позивачем разом з рапортом про звільнення документи є достатні та підтверджують право на звільнення з військової служби.

«З аналізу наведених нормативних актів в контексті розподілення повноважень між ЛКК та МСЕК, суд вважає, що висновок про необхідність постійного стороннього догляду за хворими, незалежно від віку, може встановлюватися лікарсько-консультативною комісією медичного закладу», – вказано у рішенні суду.

Суддя визнав відмову командування військової частини у звільненні солдата незаконною і наказав переглянути рапорт з урахуванням висновків суду. Це рішення може бути оскаржене.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін затвердив зміни до порядку надання відстрочки доглядачам та піклувальникам. Зокрема, розмежували тих, хто повинен у заяві про надання відстрочки вказувати дані про інших родичів і тих, хто не повинен.

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