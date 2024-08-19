Кабмін опублікував зміни до порядку надання відстрочки доглядачам та піклувальникам

Військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною чи своїми батьком чи матір’ю, не зазначають у заяві про надання відстрочки інформацію про інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд.

Уряд затвердив зміни до порядку надання відстрочки доглядачам. Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідні зміни внесені постановою Кабміну від 16 серпня 2024 р. № 930 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Вони стосуються переліку документів, які повинні надати доглядачі для оформлення відстрочки.

Отже, Порядок доповнили новим пунктом 58-1 такого змісту.

Військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за хворим батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), у випадках, передбачених п. 9 ч. 1 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», зазначають у заяві про надання відстрочки, зазначеній у пункті 58 цього Порядку (додаток 4), про відсутність інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд за хворим батьком чи матір’ю дружини (чоловіка). Військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю, не зазначають у заяві інформацію про інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд.

Таким чином, Кабмін розмежував тих, хто повинен у заяві про надання відстрочки вказувати дані про інших родичів і тих, хто не повинен.

Військовозобов’язані, які відповідно до закону зобов’язані утримувати осіб, зазначених у пункті 13 частини першої статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», зазначають у заяві (додаток 4) про відсутність інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані утримувати осіб, зазначених у пункті 13 частини першої статті 23 Закону про мобілізацію, а за умови наявності кількох військовозобов’язаних — додають заяву особи з інвалідністю І або ІІ групи за формою згідно з додатком 15, в якій зазначається прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи, яку особа з інвалідністю обирає для здійснення свого утримання.

Військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за членами сім’ї другого ступеня споріднення, які є особами з інвалідністю І або ІІ групи, зазначеними у пункті 14 частини першої статті 23 Закону мобілізацію, зазначають у заяві (додаток 4) про відсутність членів сім’ї першого ступеня споріднення особи, за якою вони здійснюють догляд.

Військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за членами сім’ї третього ступеня споріднення, які є особами з інвалідністю І або ІІ групи, зазначеними у пункті 14 частини першої статті 23 Закону мобілізацію, зазначають у заяві (додаток 4) про відсутність членів сім’ї першого і другого ступеня споріднення особи, за якою вони здійснюють догляд.

Районний (міський) ТЦК або його відділ за місцем перебування на військовому обліку військовозобов’язаного, який відповідно до закону зобов’язаний утримувати осіб, зазначених у пункті 13 частини першої статті 23 Закону мобілізацію, або здійснює постійний догляд за особами, зазначеними у пунктах 9 і 14 частини першої статті 23 Закону про мобілізацію, під час прийняття рішення про надання відстрочки перевіряє перебування такого військовозобов’язаного на військовому обліку, родинні зв’язки військовозобов’язаного та особи, яку відповідно до законодавства зобов’язаний утримувати військовозобов’язаний або за якою здійснює постійний догляд, наявність інших осіб, місце проживання яких задекларовано/зареєстровано за адресою задекларованого/ зареєстрованого місця проживання військовозобов’язаного або особи, яка перебуває на утриманні або потребує постійного догляду, з використанням відомостей Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, інших інформаційних систем, реєстрів та баз даних, у тому числі шляхом інформаційного обміну.

Крім того, пункт 61 Порядку викладено в такій редакції.

Військовозобов’язані, які здійснюють постійний догляд за особами, зазначеними у пунктах 9 і 14 частини першої статті 23 Закону про мобілізацію, та не отримують компенсації (допомоги, надбавки) на догляд за ними, для розгляду питання надання їм відстрочки звертаються за встановленням факту здійснення постійного догляду із заявою у довільній формі на ім’я керівника виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, районної у м. Києві військової адміністрації за адресою задекларованого/ зареєстрованого місця проживання особи, зазначеної у пунктах 9 і 14 частини першої статті 23 закону про мобілізацію”, за якою здійснюється догляд. У заяві повинні бути зазначені такі відомості про військовозобов’язаного, який здійснює постійний догляд: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання, контактні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті); відомості про особу, за якою здійснюється постійний догляд (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), адреса зареєстрованого/задекларованого місця проживання, контактні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

Військовозобов’язані, які здійснюють постійний догляд за особами, зазначеними у пунктах 9 і 14 частини першої статті 23 Закону про мобілізацію, до заяви, зазначеної в абзаці першому цього пункту, додають документи, визначені у підпунктах 9 і 14 додатка 5 (крім акта про встановлення факту здійснення особою постійного догляду (додаток 8).

Районні, міські держадміністрації (військові адміністрації), виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад для розгляду документів щодо встановлення факту здійснення військовозобов’язаним постійного догляду за особами, зазначеними у пунктах 9 і 14 частини першої статті 23 Закону про мобілізацію, утворюють постійно діючу комісію із встановлення факту здійснення особою постійного догляду.

Комісія із встановлення факту здійснення особою постійного догляду здійснює розгляд заяви протягом десяти календарних днів з дати її подання.

До складу комісії із встановлення факту здійснення особою постійного догляду можуть входити депутати місцевої ради, представники виконавчих органів місцевого самоврядування, громадських організацій загальною чисельністю не менше ніж п’ять осіб.

Під час своєї роботи комісія із встановлення факту здійснення особою постійного догляду:

відвідує місце проживання особи, за якою здійснюється постійний догляд, зазначене у заяві військовозобов’язаного, для встановлення факту здійснення постійного догляду;

перевіряє відомості щодо наявності/відсутності інших осіб, які здійснюють постійний догляд за особою, зазначеною в заяві, зокрема інформацію щодо наявних прийнятих структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад рішень про надання соціальних послуг з догляду за особою, за якою здійснює догляд військовозобов’язаний, за її задекларованим/зареєстрованим місцем проживання.

За результатами роботи комісія із встановлення факту здійснення особою постійного догляду складає та надає військовозобов’язаному акт про встановлення факту здійснення особою постійного догляду (додаток 8).

Також у додатку 5 до Порядку, де встановлено документи, що підтверджують право на відстрочку внесені зміни.

• Для підтвердження статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, — надається витяг із рішення районної, міської держадміністрації (військової адміністрації), виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про надання дитині (дітям) статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

• для патронатних вихователів — договір про патронат над дитиною, типова форма якого затверджена постановою КМУ від 20 серпня 2021 р. № 893;

• для опікунів, піклувальників — рішення районної, міської держадміністрації (військової адміністрації), виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради або рішення суду про встановлення опіки, піклування; для усиновлювачів — рішення суду про усиновлення;

• для прийомних батьків — договір про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї відповідно до додатка до Положення про прийомну сім’ю, затвердженого постановою КМУ від 26 квітня 2002 р. №565;

• для батьків-вихователів — договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу відповідно до додатка до Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою КМУ від 26 квітня 2002 р. №564;

• для особи, яка потребує постійного догляду, — довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ, або висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді за формою, затвердженою МОЗ;

• для особи, яка зайнята постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю, — документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження дитини, або свідоцтво про народження особи, яка здійснює постійний догляд);

• для особи, яка зайнята постійним доглядом за батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), — документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб та свідоцтво про народження дружини (чоловіка), документи, що підтверджують неможливість здійснення постійного догляду дружиною (чоловіком) або іншим працездатним членом сім’ї (висновок медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько- консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу іншого працездатного члена сім’ї в постійному догляді або свідоцтво про смерть такого члена сім’ї, або витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім або рішення суду про оголошення його померлим), документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою постійного догляду (додаток 8).

• для батьків військовозобов’язаного з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи або батьків дружини (чоловіка) військовозобов’язаного з числа осіб з інвалідністю I чи II групи — один із таких документів, що підтверджує інвалідність: довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ, або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики; заява за формою згідно з додатком 15 (у разі потреби) із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (за наявності) особи, яку вона обирає для здійснення свого утримання;

• для військовозобов’язаного, який має одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи, — документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про народження);

• для військовозобов’язаного, який має одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи, — документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про народження дружини (чоловіка) та свідоцтво про шлюб);

• для військовозобов’язаного, який має одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи, — один із таких документів, що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військовозобов’язаними та зобов’язані за законом утримувати одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи: довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ, або висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді за формою, затвердженою МОЗ, або документ, що підтверджує перебування під арештом (крім домашнього арешту), або відбування покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі.

• для військовозобов’язаного, який зайнятий постійним доглядом за членом сім’ї другого ступеня споріднення, який є особою з інвалідністю І чи ІІ групи, — документи, що підтверджують родинні зв’язки другого ступеня споріднення (рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки), один із таких документів, що підтверджує неможливість членів сім’ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік (дружина), діти, у тому числі усиновлені) здійснювати постійний догляд за особою з інвалідністю I чи II групи: довідка до акта огляду медико- соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ, або висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу члена сім’ї першого ступеня споріднення в постійному догляді за формою, затвердженою МОЗ, а також документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою постійного догляду (додаток 8);

• для військовозобов’язаного, який зайнятий постійним доглядом за членом сім’ї третього ступеня споріднення, який є особою з інвалідністю І чи ІІ групи, — документи, що підтверджують родинні зв’язки третього ступеня споріднення (дядьки, тітки, племінники та племінниці), один із таких документів, що підтверджує неможливість членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення здійснювати постійний догляд за особою з інвалідністю I чи II групи: довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ, або висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу члена сім’ї першого або другого ступеня споріднення в постійному догляді за формою, затвердженою МОЗ, а також документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою постійного догляду (додаток 8);

• для особи, за якою здійснюється догляд, — один із таких документів, що підтверджує інвалідність особи: довідка до акта огляду медико- соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ, або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Нижче наводимо всю постанову.

Автор: Наталя Мамченко

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