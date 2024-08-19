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Абітурієнтам призовного віку потрібно надати облікові документи для зарахування на навчання, — нагадали в ТЦК

13:18, 19 серпня 2024
Водночас для військовозобов’язаних жінок існують винятки.
Абітурієнтам призовного віку потрібно надати облікові документи для зарахування на навчання, — нагадали в ТЦК
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Для зарахування до навчального закладу чоловіків віком від 18 до 60 років необхідно надати військово-обліковий документ. Водночас для військовозобов’язаних жінок існують винятки. Про це заявив начальник відділу військового обліку, бронювання та впровадження єдиного держреєстру військовозобов'язаних сектору мобілізаційно оборонної роботи Харківського обласного ТЦК Любомир Хомицький у інтерв’ю «Суспільному».

«Без нього людину можуть не зарахувати. Тому, в першу чергу, треба подивитись, що там з військово-обліковими документами, де вони, чи дійсні, чи є відповідні відмітки, чи вони відповідають теперішнім умовам тощо», - сказав фахівець.

Водночас, як додав Хомицький, якщо абітурієнт переїздить до іншого міста, звертатися до районного ТЦК не потрібно.

«Такої вимоги у нас немає. Так, є правила військового обліку, які вимагають перебувати на військовому обліку там, де зареєстровано, задекларовано місце проживання в територіальних центрах. Тобто, якщо людина буде декларувати своє місце перебування, наприклад, як внутрішньо переміщення особа на іншій території, то тоді так, виникає обов'язок звернутись до районного ТЦК за місцем реєстрації й стати на військовий облік», - зазначив він.

Хомицький зазначив, що інші питання пов'язані з влаштуванням на роботу, навчанням, передбачають виключно ведення військового обліку безпосередньо керівниками відповідних навчальних закладів, підприємств, установ, організацій.

Водночас військовозобов'язані студентки повинні ставати на військовий облік тільки, коли уже закінчують відповідні навчальні заклади й отримують медичну або фармацевтичну освіту. Такі жінки, після того, як отримують дипломи, зобов'язані стати на військовий облік. Але абітурієнтки, ті, які тільки починають навчатися, такого обов'язку не мають.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», держава ідентифікує всіх чоловіків від 16 до 60 років для внесення до Реєстру «Оберіг».

Раніше в ТЦК нагадали, коли потрібно отримати новий військово-обліковий документ.

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