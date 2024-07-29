Коли потрібно отримати новий військово-обліковий документ: роз’яснення ТЦК

Є випадки, коли громадянам потрібно отримати новий військово-обліковий документ.

Харківський ОТЦК та СП пояснив, коли потрібно отримати новий військово-обліковий документ.

Військово-обліковий документ – документ, що визначає належність його власника до виконання військового обов’язку.

Військово-обліковий документ оформляється (створюється) та видається громадянину України, який є призовником, військовозобов’язаним або резервістом, у тому числі, якщо він був виключений з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів - відповідно стосується громадян, які визнані непридатними до військової служби та досягли граничного віку перебування в запасі.

З 18 травня чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані завжди мати при собі військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу.

У період проведення мобілізації (крім цільової) уповноважені представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейські, а також представники Держприкордонслужби мають право вимагати у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу.

Як отримати військово-обліковий документ

Військово-обліковий документ оформляється (створюється) та видається (замінюється):

в електронній формі - засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста. . З 18 червня електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Щоб сформувати документ потрібно встановити додаток «Резерв+», оновити дані (якщо раніше це не було зроблено). Також можна сформувати PDF-версію документа.

У військово-обліковому документі в електронній формі відображається унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрихкоду (далі - QR-код військово-облікового документа).

Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього.

Підставою непідтвердження військово-облікового документа в електронній формі є непридатність QR-коду для зчитування технічними засобами.

Строк дії військово-облікового документа в електронній формі становить не більше одного року з дати його формування та не може перевищувати строк дії відстрочки від направлення для проходження базової військової служби для призовників або відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (бронювання) для військовозобов’язаних та резервістів.

у паперовій формі - на бланку, форма якого затверджується постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 559.

Відомості, що зазначені у військово-обліковому документі громадянина України, який перебуває або був виключений з військового обліку повинні відповідати відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

У разі коли відомості військово-облікового документа на бланку, не відповідають відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, він вважається недійсним.

Відповідність відомостей, зазначених у військово-обліковому документі на бланку, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, перевіряється через:

електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста;

районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки або його відділ (орган СБУ, розвідувальний орган).

У разі невідповідності відомостей, зазначених у посвідченні призовника, тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, військовому квитку осіб рядового, сержантського і старшинського складу та військовому квитку офіцера запасу, відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, громадянин України для внесення відповідних змін:

у паперовій формі - повинен звернутися до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу (органу СБУ, розвідувального органу) за місцем перебування на військовому обліку з письмовою заявою громадянина України.

Призовникам військово-обліковий документ на бланку оформляється та видається районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки або його відділом.

Якщо громадянин України за станом здоров’я не може пересуватися (є особою з обмеженою мобільністю) або визнаний в установленому порядку недієздатним, що підтверджується відповідними документами, із заявою може звернутися особа, яка здійснює за ним догляд, або його опікун.

Зміни вносяться протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви.

в електронній формі - повинен скористатися засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста для звернення до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу за місцем перебування на військовому обліку.

Згідно із постановою Кабміну, всі військово-облікові документи, оформлені раніше вважаються дійсними до видачі документа нового зразка.

Проте є випадки, коли новий документ отримати потрібно:

після взяття громадянина на військовий облік як призовника, військовозобов’язаного або резервіста;

якщо призовник, який перебував на військовому обліку до 18 травня 2024 року, не отримував військово-облікового документа;

у разі зміни категорії щодо військового обов’язку;

у разі відсутності місця для внесення змін в наявному документі;

якщо відомості у військово-обліковому документі не відповідають інформації, яка є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

у разі втрати (зіпсування) документа;

якщо є бажання змінити військово-обліковий документ старого зразка на новий.

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