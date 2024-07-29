Когда нужно получить новый военно-учетный документ: разъяснение ТЦК

Харьковский ОТЦК и СП объяснил, когда нужно получить новый военно-учетный документ.
Военно-учетный документ – документ, определяющий принадлежность его владельца к исполнению воинского долга.
Военно-учетный документ оформляется (создается) и выдается гражданину Украины, который является призывником, военнообязанным или резервистом, в том числе, если он был исключен из военного учета призывников, военнообязанных и резервистов - в соответствии с гражданами, которые признаны непригодными к военной службы и достигли предельного возраста пребывания в запасе.
З 18 травня чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані завжди мати при собі військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу.
У період проведення мобілізації (крім цільової) уповноважені представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейські, а також представники Держприкордонслужби мають право вимагати у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу.
Як отримати військово-обліковий документ
Військово-обліковий документ оформляється (створюється) та видається (замінюється):
Щоб сформувати документ потрібно встановити додаток «Резерв+», оновити дані (якщо раніше це не було зроблено). Також можна сформувати PDF-версію документа.
У військово-обліковому документі в електронній формі відображається унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрихкоду (далі - QR-код військово-облікового документа).
Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього.
Підставою непідтвердження військово-облікового документа в електронній формі є непридатність QR-коду для зчитування технічними засобами.
Строк дії військово-облікового документа в електронній формі становить не більше одного року з дати його формування та не може перевищувати строк дії відстрочки від направлення для проходження базової військової служби для призовників або відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (бронювання) для військовозобов’язаних та резервістів.
Відомості, що зазначені у військово-обліковому документі громадянина України, який перебуває або був виключений з військового обліку повинні відповідати відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
У разі коли відомості військово-облікового документа на бланку, не відповідають відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, він вважається недійсним.
Відповідність відомостей, зазначених у військово-обліковому документі на бланку, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, перевіряється через:
У разі невідповідності відомостей, зазначених у посвідченні призовника, тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, військовому квитку осіб рядового, сержантського і старшинського складу та військовому квитку офіцера запасу, відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, громадянин України для внесення відповідних змін:
Призовникам військово-обліковий документ на бланку оформляється та видається районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки або його відділом.
Якщо громадянин України за станом здоров’я не може пересуватися (є особою з обмеженою мобільністю) або визнаний в установленому порядку недієздатним, що підтверджується відповідними документами, із заявою може звернутися особа, яка здійснює за ним догляд, або його опікун.
Зміни вносяться протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви.
Згідно із постановою Кабміну, всі військово-облікові документи, оформлені раніше вважаються дійсними до видачі документа нового зразка.
Проте є випадки, коли новий документ отримати потрібно:
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