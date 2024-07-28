Практика судов
  1. В Украине

300 долларов с каждой таможенной декларации: в Винницкой области во взяточничестве подозревают начальника таможенного поста

12:09, 28 июля 2024
Таможенник выдвинул условие, что в случае отказа его сотрудниками будут проводиться безосновательные осмотры, отборы проб и образцов продукции, а также другие таможенные формальности, затягивающие процедуру оформления.
300 долларов с каждой таможенной декларации: в Винницкой области во взяточничестве подозревают начальника таможенного поста
Фото: Винницкая областная прокуратура
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Начальник таможенного поста в Винницкой области подозревается во взяточничестве. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

В частности, ему сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды за совершение им действий с использованием предоставленной ему власти, сопряженной с требованием неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, в марте 2024 года подозреваемый, во время встречи с предпринимателем по поводу консультации по таможенному оформлению товаров, предложил последнему предоставлять ему 300 долларов «вознаграждения» из каждой будущей таможенной декларации.

«Таможенник выдвинул условие, что в случае отказа его сотрудниками будут проводиться безосновательные осмотры, отборы проб и образцов продукции, а также другие таможенные формальности, затягивающие процедуру оформления», — говорится в сообщении.

Так, предприниматель принял предложение подозреваемого и в дальнейшем, в июне и июле этого года, передал начальнику таможенного поста соответственно $300 и $600 взятки за беспрепятственное осуществление таможенного оформления груза.

Во время последней «операции» таможенник задержан работниками правоохранительного органа.

По ходатайству прокурора судом он отстранен от занимаемой должности и к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 100 тысяч гривен.

За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление о предоставлении отсрочки мужчине, воспитывающему ребенка с инвалидностью

Мужчина обратился с иском, в котором просил признать противоправным бездействие должностных лиц по непредоставлению ему отсрочки как военнообязанному, воспитывающему ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Верховный Суд объяснил, на основании чего определяется размер зарплаты госслужащего во время пребывания в простое

Хотя основания пребывания работников в простое определяются нормами Кодекса законов о труде, но оплата труда государственных служащих за время простоя определяется Кабмином, указал Верховный Суд.

Выплата вознаграждения судьям, назначенным на должности в 2024 году и судьям, которых еще назначат в следующем году, в 2025 году пока не предусмотрена вовсе – ГСА

Предельные показатели расходов Бюджетной декларации на 2025-2027 годы в части финансирования судебной власти меньше, чем в 2024 году.

Верховный Суд обязал Президента рассмотреть представление ВСП о назначении кандидата на должность судьи Печерского райсуда Киева

Кандидат просила признать противоправным бездействие по поводу ее неназначения на должность судьи Печерского райсуда Киева в предусмотренный законом срок.

Верховная Рада кардинально изменит подход к уголовной ответственности предприятий за коррупционные преступления

Процедура привлечения юридических лиц за отмывание денег к уголовной ответственности будет кардинально изменена

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Навроцький
    Володимир Навроцький
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Стефанов
    Сергій Стефанов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шидловський
    Віктор Шидловський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Наталія Антонюк
    Наталія Антонюк
    заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду