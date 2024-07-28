300 долларов с каждой таможенной декларации: в Винницкой области во взяточничестве подозревают начальника таможенного поста

Таможенник выдвинул условие, что в случае отказа его сотрудниками будут проводиться безосновательные осмотры, отборы проб и образцов продукции, а также другие таможенные формальности, затягивающие процедуру оформления.

Фото: Винницкая областная прокуратура

Начальник таможенного поста в Винницкой области подозревается во взяточничестве. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

В частности, ему сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды за совершение им действий с использованием предоставленной ему власти, сопряженной с требованием неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, в марте 2024 года подозреваемый, во время встречи с предпринимателем по поводу консультации по таможенному оформлению товаров, предложил последнему предоставлять ему 300 долларов «вознаграждения» из каждой будущей таможенной декларации.

«Таможенник выдвинул условие, что в случае отказа его сотрудниками будут проводиться безосновательные осмотры, отборы проб и образцов продукции, а также другие таможенные формальности, затягивающие процедуру оформления», — говорится в сообщении.

Так, предприниматель принял предложение подозреваемого и в дальнейшем, в июне и июле этого года, передал начальнику таможенного поста соответственно $300 и $600 взятки за беспрепятственное осуществление таможенного оформления груза.

Во время последней «операции» таможенник задержан работниками правоохранительного органа.

По ходатайству прокурора судом он отстранен от занимаемой должности и к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 100 тысяч гривен.

За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

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