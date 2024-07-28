За какой период ГНС может произвести перерасчет по налогу на недвижимое имущество, начисленному физлицу

По обращению физического лица перерасчет по налогу на недвижимое имущество осуществляется за три последних отчетных налоговых года.

Главное управление ГНС в Кировоградской области разъяснило, за какой период налоговая может произвести перерасчет по налогу на недвижимое имущество, начисленному физическому лицу.

Согласно п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 Налогового кодекса Украины исчисление суммы налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с объекта/объектов жилой и/или нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических лиц, осуществляется контролирующим органом по месту налогового адреса (местом регистрации) владельца такой недвижимости.

Базовый налоговый (отчетный) период равен календарному году (п.п. 266.6.1 п. 266.6 ст. 266 НКУ).

Налоговое обязательство по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, может быть начислено за налоговые (отчетные) периоды (годы) в пределах сроков, определенных п. 102.1 ст. 102 НКУ (п. 266.10 ст. 266 НКУ).

Согласно положениям п. 102.1 ст. 102 НКУ контролирующий орган, кроме случаев, определенных п. 102.2 ст. 102 НКУ, имеет право самостоятельно определить сумму денежных обязательств налогоплательщика в случаях, определенных НКУ, не позднее окончания 1095 дня, следующего за последним днем ​​предельного срока уплаты денежных обязательств, начисленных контролирующим органом.

В то же время, п. 52 экз. 2 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ на период с 18 марта 2020 по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, установленного Кабинетом Министров Украины на всей территории Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19) , останавливается течение сроков давности, предусмотренных ст. 102 НКУ.

При этом действие п. 52 шт. 2 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ остановлены на период действия военного, чрезвычайного положения согласно Закону Украины от 15 марта 2022 года № 2120-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о действии норм на период действия военного положения».

Вместе с тем, п. 69 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ установлено, что временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины взимание налогов и сборов осуществляется с учетом особенностей, определенных в п. 69 подраздела. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ.

27.05.2022 вступил в силу Закон Украины от 12 мая 2022 года № 2260-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогового администрирования налогов, сборов и единого взноса во время действия военного, чрезвычайного положения», которым внесены изменения , в частности, к п.п. 69.9 п. 69 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ по возобновлению сроков проведения проверок.

Так, согласно п.п. 69.9 п. 69 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ для налогоплательщиков и контролирующих органов останавливается течение сроков, определенных налоговым законодательством и другим законодательством, контроль соблюдения которого возложен на контролирующие органы, кроме определенных п.п. 69.9 п. 69 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ случаев, в частности:

- сроки проведения камеральных проверок, оформление их результатов в порядке, определенном ст. 86 НКУ, подача жалобы на налоговое уведомление-решение по результатам камеральной проверки, принятие решения по результату ее рассмотрения, начисление пени (абзац третий п.п. 69.9 п. 69 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ);

- сроки проведения фактических и документальных внеплановых проверок, оформление их результатов в порядке, определенном ст. 86 НКУ, подача жалобы на налоговое уведомление-решение, решение о применении финансовых санкций по результатам документальной внеплановой проверки или фактической проверки и принятие решения по результатам их рассмотрения, административного ареста имущества по результатам документальной внеплановой проверки или фактической проверки (абзац четвертый п.п. 69.9 п. 69 подразд. 10 разд.

Учитывая изложенное, по обращению физического лица может произвести перерасчет по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за три последних отчетных налоговых года. При этом срок давности, определенный ст. 102 НКУ, увеличивается на период с даты начала действия карантина до даты вступления в силу Закона № 2260, то есть срок с 01.03.2020 по 27.05.2022.

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