Как украинцам обменять иностранное водительское удостоверение на национальное: разъяснение

Для обмена иностранного водительского удостоверения нужно обратиться в сервисный центр МВД лично с рядом документов.

Главный сервисный центр МВД объяснил, как украинцам обменять иностранное водительское удостоверение на национальное.

Если человек получил водительский документ в стране, ратифицировавший Женевскую конвенцию о дорожном движении, для обмена водительского удостоверения нужно сдать теоретический и практический экзамены в Сервисных Центрах МВД. При наличии документа, подтверждающего факт выдачи удостоверения за границей, учиться в автошколе не нужно.

Если гражданин Украины получил водительский документ в стране, ратифицировавшей Венскую конвенцию о дорожном движении, экзамены сдавать не нужно. Следует обратиться в сервисный центр МВД с полным пакетом документов.

Также экзамены не нужно сдавать, если между Украиной и страной выдачи иностранного водительского удостоверения заключен международный договор о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. В настоящее время договоры действуют с Испанией, Италией, Литвой, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Для обмена иностранного водительского удостоверения нужно обратиться в сервисный центр МВД лично с такими документами:

паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу или временное удостоверение гражданина Украины или вид на постоянное проживание;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

медицинская справка о пригодности к управлению транспортными средствами;

имеющееся удостоверение водителя и его нотариально заверенный перевод;

документ, выданный компетентным органом иностранного государства, дипломатическим представительством или консульским учреждением иностранного государства в Украине, подтверждающий факт выдачи такого водительского удостоверения и отсутствие сведений о лишении права на управление транспортными средствами или временном ограничении в этом праве, а также его нотариально заверенный перевод.

Если иностранец переехал на постоянное место жительства в Украину, то обменять иностранное водительское удостоверение на национальное нужно в течение 60 дней с момента выдачи документов на постоянное проживание Государственной миграционной службой. При обмене необходимо сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. Экзамены не нужно сдавать в случае наличия международного договора о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.

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