Як українцям обміняти іноземне посвідчення водія на національне: роз’яснення

Для обміну іноземного посвідчення водія потрібно звернутися до сервісного центру МВС особисто з низкою документів.

Головний сервісний центр МВС пояснив, як українцям обміняти іноземне посвідчення водія на національне.

Якщо особа отримала водійський документ у країні, що ратифікувала Женевську конвенцію про дорожній рух, для обміну посвідчення водія потрібно скласти теоретичний і практичний іспити у Сервісних Центрах МВС. За наявності документу, що підтверджує факт видачі посвідчення за кордоном, навчатися в автошколі не потрібно.

Якщо громадянин України отримав водійський документ у країні, що ратифікувала Віденську конвенцію про дорожній рух, іспити складати не потрібно. Варто звернутися до сервісного центру МВС з повним пакетом документів.

Також іспити не потрібно складати, якщо між Україною та країною видачі іноземного посвідчення водія укладено міжнародний договір про взаємне визнання та обмін посвідчень водія. Наразі договори діють з Іспанією, Італією, Литвою, Туреччиною та Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Для обміну іноземного посвідчення водія потрібно звернутися до сервісного центру МВС особисто з такими документами:

паспорт громадянина України, або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або тимчасове посвідчення громадянина України або посвідка на постійне проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

медична довідка про придатність до керування транспортними засобами;

наявне посвідчення водія та його нотаріально завірений переклад;

документ, виданий компетентним органом іноземної держави, дипломатичним представництвом чи консульською установою іноземної держави в Україні, що підтверджує факт видачі такого посвідчення водія та відсутність відомостей про позбавлення права на керування транспортними засобами або тимчасове обмеження в цьому праві, а також його нотаріально завірений переклад.

Якщо іноземець переїхав на постійне місце проживання в Україну, то обміняти іноземне посвідчення водія на національне потрібно протягом 60 днів з моменту видачі документів на постійне проживання Державною міграційною службою. При обміні потрібно скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС. Іспити не потрібно складати у випадку наявності міжнародного договору про взаємне визнання та обмін посвідчень водія.

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