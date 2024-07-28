Чи можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років: відповідь ТЦК

В Україні чоловіків віком від 18 до 25 років можуть мобілізувати в окремих випадках. В Одеському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пояснили, хто може отримати повістки.
«Дійсно, чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників. Проте є випадки, коли й таких осіб можуть мобілізувати», - зазначили ТЦК.
В яких випадках можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років:
Згідно з законодавством з квітня 2024 року немає статусу «обмежено придатний». Люди, які його мали, залишаються військовозобов’язаними навіть якщо їм менше ніж 25 років. Тобто у таких людей дійсно можуть перевірити військово-облікові документи та якщо немає актуальних, відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії.
Згідно з новим законодавством, після неї чоловік може отримати наступні статуси:
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