Чи можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років: відповідь ТЦК

Є випадки, коли й таких осіб можуть мобілізувати.

В Україні чоловіків віком від 18 до 25 років можуть мобілізувати в окремих випадках. В Одеському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пояснили, хто може отримати повістки.

«Дійсно, чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників. Проте є випадки, коли й таких осіб можуть мобілізувати», - зазначили ТЦК.

В яких випадках можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років:

Якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час;

Якщо чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність;

Визнаний військово-лікарською комісією як непридатний до строкової служби у мирний час та придатний у воєнний час.

Згідно з законодавством з квітня 2024 року немає статусу «обмежено придатний». Люди, які його мали, залишаються військовозобов’язаними навіть якщо їм менше ніж 25 років. Тобто у таких людей дійсно можуть перевірити військово-облікові документи та якщо немає актуальних, відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії.

Згідно з новим законодавством, після неї чоловік може отримати наступні статуси:

Придатний до служби; Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони; Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку; Тимчасово непридатний – вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків; Непридатні до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців.

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