У Міноборони пояснили, кого будуть відбирати в першу чергу на мобілізацію з числа осіб, які оновили дані

Кого з чоловіків, які оновили дані через Резерв+, ЦНАП чи ТЦК, мобілізують в першу чергу буде залежати від їх військово-облікових спеціальностей і запитів на певну кількість фахівців військовим керівництвом.

Строк на оновлення військово-облікових даних сплив, і надалі за даними Реєстру «Оберіг» будуть визначати тих, кому надіслати повістки в першу чергу. Це можна зробити автоматично, задавши системі певні критерії для пошуку – вік, спеціальність тощо. Отже, можна автоматично зробити «вибірку» найбільш підходящих людей за віком чи фахом, а потім викликати їх у ТЦК повістками. «Це схоже на таргетовану рекламу. Тобто, ти працюєш саме з тими аудиторіями, які тобі зараз потрібні, не витрачаючи свій додатковий час» - раніше пояснювала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За даними речника міністерства оборони Дмитро Лазуткіна, 4,6 млн військовозобов'язаних оновили свої дані. «Це говорить вже про те, що є база, з якою можна працювати» - зазначив він в інтерв’ю NV.

Отже, громадяни шляхом оновлення даних через Резерв+, ЦНАП і ТЦК сприяли у створенні актуальної бази даних про військовозобов’язаних, з якої вже надалі працюватимуть ТЦК.

«У ТЦК і СП є база. Якщо вони розуміють, куди звертатися до військовозобов'язаного, то, відповідно, їм не треба виходити його шукати.

Відбувся такий собі чекін для ТЦК, для того, щоб розуміти, з ким можна працювати далі» - зазначив Лазуткін.

Далі питання, хто перший піде за мобілізацією до війська, буде залежати від тих військово-облікових спеціальностей, які мають військовозобов'язані, і запитів на певну кількість тих фахівців військовим керівництвом.

«Тобто ця вертикаль ТЦК, командування Сухопутних військ, Генштаб, буде працювати відповідно до своєї структури.

Ці запити можуть змінюватися в залежності від того, яка зброя надходить в Україну, яка ситуація на лінії бойового зіткнення. Тут немає чітких критеріїв, які раз і назавжди встановлені. Це буде залежати від дуже багатьох чинників» - зазначив Лазуткін.

Зокрема, дуже багато запитів є на представників ІТ-сфери з тих самих причин, що війна стає більш сучасною та технологічною. Останнім часом збільшилася кількість запитів на тилові спеціальності, як кухар чи діловод, зазначив речник. Традиційно багато запитів на водіїв, також потрібні механіки, стрільці і розвідники.

Стосовно направлення електронних повісток (до прикладу, в той же Резерв+), то юридичних підстав для цього поки що немає. Однак, як раніше писала «Судово-юридична газета», у Міноборони готові реалізувати електронні повістки, якщо для цього буде політичне рішення.

«Технічно розробники програми можуть зробити це в ті чи інші терміни. Але для цього має бути юридична основа. Це залежить вже не від нас, не від Міністерства» - пояснив Лазуткін.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.