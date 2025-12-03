Державна допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування — що треба знати

Допомога на дітей надається особам, визначеним опікунами чи піклувальниками дітей, які залишилися без батьківського піклування.

Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області нагадало, що державна допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (далі – допомога на дітей), здійснюється відповідно до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” та постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”.

Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла чотирнадцяти років, а піклування – над дитиною у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (стаття 243 Сімейного кодексу України).

Кому призначається допомога

Допомога на дітей надається особам, визначеним опікунами / піклувальниками дітей, які внаслідок смерті або хвороби батьків, або позбавлення їх батьківських прав, чи з інших причин залишилися без батьківського піклування та відповідно до законодавства набули статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

В якому розмірі призначається допомога

Допомога на дітей надається у розмірі:

2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (у 2025 році розмір допомоги: для дітей до 6 років – 6 407,50 грн; для дітей від 6 до 18 років – 7 990,00 грн);

на дітей з інвалідністю 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (у 2025 році розмір допомоги: для дітей до 6 років – 8 970,50 грн; для дітей від 6 до 18 років – 11 186,00 грн).

Якщо на дитину (дитину з інвалідністю) виплачуються пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога (крім державної соціальної допомоги, що виплачується на дітей з інвалідністю), розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між 2,5 / 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги. При цьому розмір призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги враховується як середньомісячний розмір зазначених виплат, отриманих на дитину за попередні 12 календарних місяців.

На який термін призначається

Допомога на дітей призначається на дванадцять місяців, починаючи з місяця, в якому була подана заява з усіма необхідними документами.

Виплата допомоги продовжується на наступні 12 місяців на підставі заяви та довідок про місячні розміри, зокрема, аліментів, стипендії.

Призначена допомога виплачується щомісяця до досягнення дитиною 18-річного віку включно.

Строк призначення допомоги на дітей для дитини з інвалідністю віком до 18 років визначається з урахуванням строку, зазначеного у медичному висновку, і виплачується за повний місяць незалежно від дати закінчення строку дії такого висновку. Якщо протягом строку, на який призначено допомогу на дітей, такій дитині поновлено інвалідність, виплата допомоги поновлюється з місяця її зупинення в межах строку призначення.

Підстави для припинення виплати

Виплата допомоги на дітей припиняється в разі:

звільнення від виконання обов’язків опікуна чи піклувальника;

працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-річного віку;

усиновлення дитини, передача дитини батькам;

досягнення дитиною 18-річного віку;

надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона записана матір’ю або батьком дитини;

влаштування дитини на повне державне утримання.

Необхідні документи

Для отримання допомоги на дітей опікун чи піклувальник подає заяву за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 09.01.2023 № 3 “Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.01.2023 року за № 145/39201, до якої додаються:

копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини (для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, – видана органом реєстрації довідка, в якій зазначено статус дитячого навчального закладу та за які кошти він фінансується, а також підтверджено факт перебування в ньому дітей);

довідки про місячні розміри, зокрема, аліментів, стипендії;

медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий в установленому порядку.

Як звертатись

Звернутись за оформленням допомоги на дітей можна:

особисто – до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України, через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, ЦНАП;

онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійного фонду України, або засобами Соціального веб-порталу електронних послуг Мінсоцполітики (за технічної можливості);

поштовим відправленням на адресу територіального управління Пенсійного фонду України.

