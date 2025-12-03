Государственная помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство — что нужно знать

Помощь на детей предоставляется лицам, назначенным опекунами или попечителями детей, которые остались без родительской опеки.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области напомнило, что государственная помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство (далее — помощь на детей), осуществляется в соответствии с Законом Украины «О государственной помощи семьям с детьми» и постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 № 1751 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми».

Опека устанавливается над ребенком, не достигшим четырнадцати лет, а попечительство — над ребенком в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (статья 243 Семейного кодекса Украины).

Кому назначается помощь

Помощь на детей предоставляется лицам, назначенным опекунами / попечителями детей, которые вследствие смерти или болезни родителей, лишения их родительских прав или по другим причинам остались без родительской опеки и в соответствии с законодательством приобрели статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

В каком размере назначается помощь

Помощь на детей предоставляется в размере:

2,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (в 2025 году: дети до 6 лет — 6 407,50 грн; дети от 6 до 18 лет — 7 990,00 грн);

для детей с инвалидностью — 3,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (в 2025 году: дети до 6 лет — 8 970,50 грн; дети от 6 до 18 лет — 11 186,00 грн).

Если на ребенка (или ребенка с инвалидностью) выплачиваются пенсия, алименты, стипендия, государственная помощь (кроме государственной социальной помощи детям с инвалидностью), размер помощи определяется как разница между 2,5 / 3,5 прожиточного минимума и суммой назначенных выплат.

При этом учитывается среднемесячный размер выплат за предыдущие 12 месяцев.

На какой срок назначается

Помощь назначается на 12 месяцев, начиная с месяца подачи заявления и полного пакета документов.

Выплата продлевается на следующие 12 месяцев на основании заявления и справок о месячных размерах алиментов, стипендии и др.

Помощь выплачивается ежемесячно до достижения ребенком 18-летнего возраста включительно.

Для ребенка с инвалидностью срок выплаты определяется с учетом срока, указанного в медзаключении, и выплачивается за полный месяц независимо от даты окончания срока заключения.

Если инвалидность была возобновлена, выплата восстанавливается в пределах срока назначения.

Основания для прекращения выплаты

Выплата прекращается в случае:

освобождения от обязанностей опекуна/попечителя;

трудоустройства или вступления в брак ребенка до 18 лет;

усыновления или возвращения ребенка родителям;

достижения ребенком 18 лет;

предоставления полной гражданской дееспособности несовершеннолетнему, который записан родителем ребенка;

устройства ребенка на полное государственное содержание.

Необходимые документы

Опекун/попечитель подает заявление установленной формы, утвержденной приказом Минсоцполитики № 3 от 09.01.2023, с приложением:

копии решения об установлении опеки или попечительства;

копии свидетельства о рождении ребенка;

справки о регистрации места проживания опекуна/попечителя и ребенка;

справок о месячных размерах алиментов, стипендии и др.;

медзаключения о ребенке с инвалидностью (при наличии соответствующего статуса).

Как подать заявление

Обратиться за оформлением помощи можно:

лично — в сервисный центр ПФУ, через органы местного самоуправления или ЦНАП;

онлайн — через вебпортал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение ПФУ или Социальный веб-портал Минсоцполитики (при технической возможности);

почтовым отправлением на адрес территориального управления ПФУ.

