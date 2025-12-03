Сильна держава починається з пам’яті про тих, хто її творив — Олена Шуляк

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №6493, який запроваджує особливий статус для народних депутатів – засновників державної незалежності України.

Народна депутатка Олена Шуляк зазначила, що 3 грудня Верховна Рада України окрім бюджету на 2026 рік ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 6493 «Про статус народного депутата – засновника державної незалежності України».

«Це рішення має не лише юридичне, а й глибоке символічне значення. Йдеться про визнання тих, хто у вирішальний момент нашої історії взяв на себе відповідальність і проголосував за Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Багатьох із них, на жаль, уже немає з нами – але їхній внесок у становлення держави є незаперечним», – підкреслила вона.

Вона нагадала, що Левко Лук’яненко, В’ячеслав Чорновіл, Іван Драч, Ігор Юхновський, Михайло Горинь, Степан Хмара, Лесь Танюк та інші депутати назавжди вписали свої імена в українську історію.

«Своїм голосом вони заклали фундамент державності, яка сьогодні бореться за свободу й незалежність на полі бою», – твердить народна депутатка.

За її словами, прийнятий законопроєкт це також акт історичної справедливості та державної подяки тим, хто стояв біля витоків сучасної України. Тим, хто своїм політичним рішенням відкрив двері до грудневого референдуму 1991 року, до Конституції 1996-го і до всієї траєкторії нашого незалежного розвитку.

Вона перерахувала тези, якими можна позначити цей документ:

визначає правові підстави для надання та позбавлення статусу «Засновник державної незалежності України»;

запроваджує посвідчення та нагрудний знак для цих осіб;

передбачає елементи соціального захисту, зокрема довічне грошове утримання;

визначає механізми увічнення їхньої пам’яті.

Свій пост у соцмережах вона резюмувала словами, що «сильна держава починається з пам’яті про тих, хто її творив».

Судово-юридична газета повідомляє, що Верховна Рада в другому читанні та в цілому прийняла законопроєкт №6493, яким запроваджується особливий статус народного депутата – засновника державної незалежності України.

Законом передбачається- визначення статус засновника сучасної держави України – народного депутата (далі – Засновника), встановлення правові підстави та порядок присвоєння і позбавлення статусу Засновника, врегулювання порядку вручення посвідчення та нагрудного знака Засновника, закріплення обсягів прав та обов’язків Засновника.

Окремо визначено фінансові гарантії: Засновникам виплачуватимуть щомісячне довічне грошове утримання, яке може замінювати пенсію. Його розмір становитиме 80% від місячної зарплати чинного народного депутата – члена комітету.

Також документ надає Засновникам право на дипломатичний паспорт для офіційних закордонних поїздок.

Закон визначає і механізми вшанування пам’яті Засновників, включно з допомогою на поховання та встановленням надгробних споруд.

Автор: Тарас Бурнос

