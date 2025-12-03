Рада прийняла закон про статус народного депутата – «засновника державної незалежності України»

Документ визначає права, гарантії та порядок присвоєння статусу Засновника.

Верховна Рада в другому читанні та в цілому прийняла законопроєкт №6493, яким запроваджується особливий статус народного депутата — засновника державної незалежності України.

Законом передбачається- визначення статус засновника сучасної держави України – народного депутата (далі – Засновника), встановлення правові підстави та порядок присвоєння і позбавлення статусу Засновника, врегулювання порядку вручення посвідчення та нагрудного знака Засновника, закріплення обсягів прав та обов’язків Засновника.

Окремо визначено фінансові гарантії: Засновникам виплачуватимуть щомісячне довічне грошове утримання, яке може замінювати пенсію. Його розмір становитиме 80% від місячної зарплати чинного народного депутата — члена комітету.

Також документ надає Засновникам право на дипломатичний паспорт для офіційних закордонних поїздок.

Закон визначає і механізми вшанування пам’яті Засновників, включно з допомогою на поховання та встановленням надгробних споруд.

