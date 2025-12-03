Рада приняла закон о статусе народного депутата – «основателя государственной независимости Украины»

Документ определяет права, гарантии и порядок присвоения статуса Основателя.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №6493, которым вводится особый статус народного депутата – основателя государственной независимости Украины.

Законом предусматривается определение статуса основателя современного государства Украина – народного депутата (далее – Основателя), установление правовых оснований и порядка присвоения и лишения статуса Основателя, урегулирование порядка вручения удостоверения и нагрудного знака Основателя, закрепление объема прав и обязанностей Основателя.

Отдельно определены финансовые гарантии: Основателям будут выплачивать ежемесячное пожизненное денежное содержание, которое может заменять пенсию. Его размер составит 80% от месячной зарплаты действующего народного депутата — члена комитета.

Также документ предоставляет Основателям право на дипломатический паспорт для официальных зарубежных поездок.

Закон определяет и механизмы чествования памяти Учредителей, включая помощь на погребение и установку надгробных сооружений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.