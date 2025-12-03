Сильное государство начинается с памяти о тех, кто его творил — Елена Шуляк

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6493, который вводит особый статус для народных депутатов – основателей государственной независимости Украины.

Народный депутат Елена Шуляк отметила, что 3 декабря Верховная Рада Украины кроме бюджета на 2026 год приняла во втором чтении и в целом законопроект № 6493 «О статусе народного депутата – основателя государственной независимости Украины».

«Это решение имеет не только юридическое, но и глубокое символическое значение. Речь идет о признании тех, кто в решающий момент нашей истории взял на себя ответственность и проголосовал за Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года. Многих из них, к сожалению, уже нет с нами – но их вклад в становление государства неоспорим», – подчеркнула она.

Она напомнила, что Лев Лукьяненко, Вячеслав Чорновил, Иван Драч, Игорь Юхновский, Михаил Горынь, Степан Хмара, Лесь Танюк и другие депутаты навсегда вписали свои имена в украинскую историю.

«Своим голосом они заложили фундамент государственности, которая сегодня борется за свободу и независимость на поле боя», – утверждает народный депутат.

По ее словам, принятый законопроект – это также акт исторической справедливости и государственной благодарности тем, кто стоял у истоков современной Украины. Тем, кто своим политическим решением открыл дверь в декабрьский референдум 1991 года, Конституцию 1996-го и всю траекторию нашего независимого развития.

Она перечислила тезисы, которыми можно обозначить этот документ:

- определяет правовые основания для предоставления и лишения статуса «Основатель государственной независимости Украины»;

- вводит удостоверение и нагрудный знак этих лиц;

- предусматривает элементы социальной защиты, в том числе пожизненное денежное содержание;

- определяет механизмы увековечения их памяти.

Свой пост в соцсетях она резюмировала словами, что «сильное государство начинается с памяти о тех, кто его творил».

Законом предусматривается определение статуса основателя современного государства Украины – народного депутата (далее – Основателя), установление правовых оснований и порядок присвоения и лишения статуса Основателя, урегулирование порядка вручения удостоверения и нагрудного знака Основателя, закрепление объемов прав и обязанностей Основателя.

Отдельно определены финансовые гарантии: Основателям будут выплачиваться ежемесячное пожизненное содержание, которое может заменять пенсию. Его размер составит 80% от месячной зарплаты действующего народного депутата – члена комитета.

Также документ дает Основателям право на дипломатический паспорт для официальных заграничных поездок.

Закон определяет и механизмы чествования памяти Основателей, включая с помощью погребения и установления надгробных сооружений.

Автор: Тарас Бурнос

