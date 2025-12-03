  1. В Україні

Міноборони запускає систему «Бюджет» для ЗСУ: онлайн контроль витрат та планування коштів

20:30, 3 грудня 2025
За даними Міноборони, система «Бюджет» скорочує підготовку звітів у 3 рази.
Міноборони запускає систему «Бюджет» для ЗСУ: онлайн контроль витрат та планування коштів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міноборони Наказом №811 ввело в експлуатацію інформаційну систему «Бюджет» для Збройних Сил. За даними відомства, система створена для об’єднання в захищеному цифровому середовищі ключових даних про планування та використання фінансових ресурсів у Міноборони й ЗСУ. Вона дозволяє оперативно відслідковувати, скільки коштів виділено, використано та залишилось, що дає змогу швидко виявляти затримки, коригувати плани та реагувати на неефективне використання ресурсів.

Що змінює «Бюджет» для ЗСУ:

  • Швидкість: Генштаб та інші органи управління отримують актуальні дані про використання коштів онлайн без очікування квартальних звітів.
  • Прозорість: Командування бачить повну картину витрат та їхню динаміку по всіх підпорядкованих частинах.
  • Менше ручної роботи: Система значно скорочує затримки, які раніше ускладнювали планування.

«Тепер інформація про використання бюджетних коштів у Міноборони та Збройних Силах завжди актуальна та зібрана у єдиному місці. Жодних очікувань квартальних звітів, жодних затримок і «сліпих зон» – все своєчасно і прозоро. Створюємо сучасне ядро управління оборонними ресурсами, і «Бюджет», – заявив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

За словами заступниці Міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксани Ферчук, один зведений оперативний звіт, який раніше займав близько 800 людино-годин, тепер готується втричі швидше, що дозволяє швидше ухвалювати рішення та ефективніше керувати ресурсами.

Система вже використовується у всіх командуваннях та Державній спеціальній службі транспорту з початку 2025 року, а понад 60% розпорядників коштів у військових частинах вже користуються «Бюджетом».

За даними оборонного відомства, інформаційна система побудована на компонентах SAP – програмного забезпечення для управління ресурсами на основі даних, яке застосовують понад 90% армій НАТО. Система пройшла всі технічні, безпекові та документальні перевірки, передбачені нормативними вимогами Міноборони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Несподіваний маневр: чому два суди по-своєму побачили одну й ту саму ДТП у Києві

Як різні ракурси відеодоказів призвели до протилежних висновків і кардинально змінили юридичну траєкторію справи.

Сильна держава починається з пам’яті про тих, хто її творив — Олена Шуляк

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №6493, який запроваджує особливий статус для народних депутатів – засновників державної незалежності України.

Ключові кроки безпеки: як діяти, якщо ти став жертвою домашнього насильства

Мінюст розробив алгоритм дій для захисту під час домашнього насильства.

Комітет підтримав зміни до закону про англійську мову: уряд визначатиме функції, а держсекретарі — посади

Комітет запропонує, щоб Уряд визначав функції, які потребують знання англійської мови, а кожен державний секретар уточнював, які саме посади у штатному розписі відповідають цим функціям.

Активи страховиків та ломбардів стрімко зростають: НБУ оприлюднив огляд небанківського сектору

Страховий сектор демонструє найбільше зростання активів серед небанківських установ — дані НБУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]