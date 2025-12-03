Міноборони запускає систему «Бюджет» для ЗСУ: онлайн контроль витрат та планування коштів
Міноборони Наказом №811 ввело в експлуатацію інформаційну систему «Бюджет» для Збройних Сил. За даними відомства, система створена для об’єднання в захищеному цифровому середовищі ключових даних про планування та використання фінансових ресурсів у Міноборони й ЗСУ. Вона дозволяє оперативно відслідковувати, скільки коштів виділено, використано та залишилось, що дає змогу швидко виявляти затримки, коригувати плани та реагувати на неефективне використання ресурсів.
Що змінює «Бюджет» для ЗСУ:
- Швидкість: Генштаб та інші органи управління отримують актуальні дані про використання коштів онлайн без очікування квартальних звітів.
- Прозорість: Командування бачить повну картину витрат та їхню динаміку по всіх підпорядкованих частинах.
- Менше ручної роботи: Система значно скорочує затримки, які раніше ускладнювали планування.
«Тепер інформація про використання бюджетних коштів у Міноборони та Збройних Силах завжди актуальна та зібрана у єдиному місці. Жодних очікувань квартальних звітів, жодних затримок і «сліпих зон» – все своєчасно і прозоро. Створюємо сучасне ядро управління оборонними ресурсами, і «Бюджет», – заявив Міністр оборони України Денис Шмигаль.
За словами заступниці Міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксани Ферчук, один зведений оперативний звіт, який раніше займав близько 800 людино-годин, тепер готується втричі швидше, що дозволяє швидше ухвалювати рішення та ефективніше керувати ресурсами.
Система вже використовується у всіх командуваннях та Державній спеціальній службі транспорту з початку 2025 року, а понад 60% розпорядників коштів у військових частинах вже користуються «Бюджетом».
За даними оборонного відомства, інформаційна система побудована на компонентах SAP – програмного забезпечення для управління ресурсами на основі даних, яке застосовують понад 90% армій НАТО. Система пройшла всі технічні, безпекові та документальні перевірки, передбачені нормативними вимогами Міноборони.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.