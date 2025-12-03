  1. В Украине

Минобороны запускает систему «Бюджет» для ВСУ: онлайн-контроль расходов и планирование средств

20:30, 3 декабря 2025
По данным Минобороны, система «Бюджет» сокращает подготовку отчетов в 3 раза
Минобороны Приказом №811 ввело в эксплуатацию информационную систему «Бюджет» для Вооруженных Сил. По данным ведомства, система создана для объединения в защищенной цифровой среде ключевых данных о планировании и использовании финансовых ресурсов в Минобороны и ВСУ. Она позволяет оперативно отслеживать, сколько средств выделено, использовано и осталось, что дает возможность быстро выявлять задержки, корректировать планы и реагировать на неэффективное использование ресурсов.

Что меняет «Бюджет» для ВСУ:

  • Скорость: Генштаб и другие органы управления получают актуальные данные об использовании средств онлайн без ожидания квартальных отчетов.
  • Прозрачность: Командование видит полную картину расходов и их динамику по всем подчиненным частям.
  • Меньше ручной работы: Система значительно сокращает задержки, которые ранее затрудняли планирование.

«Теперь информация об использовании бюджетных средств в Минобороны и Вооруженных Силах всегда актуальна и собрана в одном месте. Никаких ожиданий квартальных отчетов, никаких задержек и «слепых зон» — все своевременно и прозрачно. Создаем современное ядро управления оборонными ресурсами, и «Бюджет», – заявил Министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития Оксаны Ферчук, один сводный оперативный отчет, который ранее занимал около 800 человеко-часов, теперь готовится в три раза быстрее, что позволяет быстрее принимать решения и эффективнее управлять ресурсами.

Система уже используется во всех командованиях и Государственной специальной службе транспорта с начала 2025 года, а более 60% распорядителей средств в воинских частях уже пользуются «Бюджетом».

По данным оборонного ведомства, информационная система построена на компонентах SAP — программного обеспечения для управления ресурсами на основе данных, которое применяют более 90% армий НАТО. Система прошла все технические, безопасности и документальные проверки, предусмотренные нормативными требованиями Минобороны.

Минобороны

