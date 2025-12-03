  1. У світі

Італія назвала передчасною участь у програмі PURL із закупівлі американської зброї для України

20:42, 3 грудня 2025
PURL — механізм США та НАТО для спільного фінансування американської зброї: до нього приєдналися майже 20 країн.
Італія назвала передчасною участь у програмі PURL із закупівлі американської зброї для України
Італія вважає передчасною свою участь у програмі НАТО щодо закупівлі американського озброєння для України, оскільки тривають переговори про можливе припинення вогню. Про це заявив міністр закордонних справ та віцепрем’єр Антоніо Таяні, передає Bloomberg.

«Якщо буде досягнуто угоди і бойові дії припиняться — зброя більше не знадобиться», — зазначив він.

Таяні наголосив, що у разі припинення бойових дій Україні будуть потрібні вже інші інструменти підтримки, зокрема гарантії безпеки.

«Його позиція стала найчіткішим сигналом зміни стратегії уряду Джорджі Мелоні, який зіткнувся з нестачею фінансування та напруженням усередині коаліції. Хоча Рим і надалі декларує підтримку Києва, Італія фактично стала першою європейською країною, що відкрито заявила: постачання нової зброї недоцільне під час переговорів про перемир’я», — вказує видання.

Що відомо про програму PURL

У жовтні Італія сигналізувала готовність долучитися до програми НАТО PURL — механізму, який дозволяє союзникам закуповувати американське озброєння для України після скорочення поставок зі США влітку.

За словами генсека НАТО Марка Рютте, у програмі бере участь близько двох третин союзників. Україна просить додатково €1 млрд у межах PURL, щоб посилити оборону взимку.

Італія

