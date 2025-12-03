Италия назвала участие в программе PURL по закупке американского оружия для Украины преждевременным

PURL — механизм США и НАТО для совместного финансирования американского оружия: к нему присоединились почти 20 стран.

Италия считает преждевременным свое участие в программе НАТО по закупке американского вооружения для Украины, поскольку продолжаются переговоры о возможном прекращении огня. Об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер Антонио Таяни, передает Bloomberg.

«Если будет достигнуто соглашение и боевые действия прекратятся — оружие больше не понадобится», — отметил он.

Таяни подчеркнул, что в случае прекращения боевых действий Украине потребуются уже другие инструменты поддержки, в частности гарантии безопасности.

«Его позиция стала самым четким сигналом смены стратегии правительства Джорджи Мелони, которое столкнулось с нехваткой финансирования и напряженностью внутри коалиции. Хотя Рим по-прежнему декларирует поддержку Киеву, Италия фактически стала первой европейской страной, открыто заявившей: поставки нового оружия нецелесообразны во время переговоров о перемирии», — указывает издание.

Что известно о программе PURL

В октябре Италия сигнализировала готовность присоединиться к программе НАТО PURL — механизму, который позволяет союзникам закупать американское вооружение для Украины после сокращения поставок из США летом.

По словам генсека НАТО Марка Рютте, в программе участвуют около двух третей союзников. Украина просит дополнительно €1 млрд в рамках PURL, чтобы усилить оборону зимой.

