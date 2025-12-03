Активи страховиків та ломбардів стрімко зростають: НБУ оприлюднив огляд небанківського сектору

Страховий сектор демонструє найбільше зростання активів серед небанківських установ — дані НБУ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний фінансовий регулятор повідомляє, що у ІІІ кварталі найбільше зросли обсяги активів у страховиків та ломбардів, дещо менше – у фінансових компаній, а в кредитних спілок трішки скоротилися.

Ризикові страховики нарощували премії швидше, ніж виплати, тоді як у страховиків життя, навпаки, виплати зростали значно швидше за премії, відмічається в Огляді небанківського фінансового сектору на сайті Національного банку України.

Відповідно прибуток ризикових страховиків суттєво зріс порівняно з минулим роком, а страховиків життя – знизився. Обсяг активів кредитних спілок дещо скоротився, як і кредитування підприємців, натомість зросли обсяги споживчих позик. Незначний прибуток кредитних спілок зумовили поліпшення ефективності та розформуванням резервів. Активи фінансових компаній стабілізувалися після скорочення в попередньому кварталі, а обсяги кредитування, факторингу та лізингу помітно збільшилися. Фінансові компанії здебільшого залишалися прибутковими. Активи ломбардів зростали шостий квартал поспіль, обсяг кредитів і прибуток сегмента збільшилися, а показники рентабельності поліпшилися.

Страховики

Найбільше зростання обсягу активів продемонстрували страховики. Активи ризикових страховиків збільшилися на 10% до попереднього кварталу та на 31% у річному вимірі, а страховиків життя ‒ на 3% та 15% відповідно.

Основними рушіями зростання премій для ризикових страховиків (на 9% до попереднього кварталу та на 39% у річному вимірі) були страхування транспортних засобів та страхування здоров’я; для life-страховиків (на 12% до попереднього кварталу та на 6% у річному вимірі) – продукти накопичувального страхування життя.

Усі страховики дотримувалися вимог до капіталу платоспроможності (SCR) та мінімального капіталу (MCR), тобто за рік вони цілком адаптувалися до оновлених вимог.

Кредитні спілки

Тривало зменшення кількості кредитних спілок та їхніх активів, передусім через відкликання ліцензій у порушників нормативів. 61% активів цього сегмента припадає на 10 найбільших спілок.

Обсяг нових споживчих кредитів зріс, натомість обсяг позик підприємцям знизився. Частка простроченої більш як на 90 днів основної суми кредитів знизилася до 25%.

Усі кредитні спілки дотримувалися нормативу достатності регулятивного капіталу Н1. Лише одна спілка не мала належного запасу ліквідності.

Фінансові компанії та ломбарди

Обсяг активів фінансових компаній у III кварталі дещо зріс після значного скорочення квартал тому. Нові кредити бізнесу сягнули найвищого рівня за період повномасштабної війни, а в роздрібному сегменті обсяг нових кредитів є стабільно високим п’ять кварталів поспіль.

Обсяги класичного факторингу – фінансування дебіторської заборгованості – зростали четвертий квартал поспіль.

Ломбарди наростили обсяги активів, зокрема нових кредитів під заставу, та прибуток.

Лише одна фінансова компанія, яка перебуває в процесі приєднання до іншої, не дотримувалася вимоги до мінімального розміру власного капіталу.

Перспективи та ризики

В Огляді головний фінансовий регулятор зазначає, що у липні – вересні обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг збільшилися на 2.4% (-3.1% у річному вимірі), а банків – на 2.8%. Загальна частка небанківського фінансового сектору в активах фінансового сектору залишилася на історично найнижчому рівні – 8.9% на кінець вересня.

З січня 2026 року страховики формуватимуть технічні резерви за оновленою методикою, а фінкомпанії виконуватимуть оновлені пруденційні вимоги. Значимі компанії, перелік яких буде оприлюднено до лютого 2026 року, будуть виконувати ще й додаткові вимоги та матимуть для цього перехідний період до липня.

Автор: Тарас Бурнос

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.