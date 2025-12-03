  1. Публикации
Активы страховщиков и ломбардов стремительно растут: НБУ обнародовал обзор небанковского сектора

16:00, 3 декабря 2025
Страховой сектор демонстрирует наибольший рост активов среди небанковских учреждений – данные НБУ.
Главный финансовый регулятор сообщает, что в ІІІ квартале больше всего выросли объемы активов у страховщиков и ломбардов, несколько меньше – у финансовых компаний, а у кредитных союзов немного сократились.

Рисковые страховщики наращивали премии быстрее выплат, тогда как у страховщиков жизни, наоборот, выплаты росли значительно быстрее премий, отмечается в Обзоре небанковского финансового сектора на сайте Национального банка Украины.

Соответственно, прибыль рисковых страховщиков существенно выросла по сравнению с прошлым годом, а страховщиков жизни – снизилась. Объем активов кредитных союзов несколько сократился, как и кредитование предпринимателей, а возросли объемы потребительских займов. Незначительная прибыль кредитных союзов обусловила улучшение эффективности и расформирование резервов. Активы финансовых компаний стабилизировались после сокращения в предыдущем квартале, а объемы кредитования, факторинга и лизинга заметно увеличились. Финансовые компании в большинстве своем оставались прибыльными. Активы ломбардов росли шестой квартал подряд, объем кредитов и прибыль сегмента увеличились, а показатели рентабельности улучшились.

Страховщики

Наибольший рост объема активов показали страховщики. Активы рисковых страховщиков увеличились на 10% к предыдущему кварталу и на 31% в годовом измерении, а страховщиков жизни – на 3% и 15% соответственно.

Основными двигателями роста премий для рисковых страховщиков (на 9% к предыдущему кварталу и на 39% в годовом измерении) были страхование транспортных средств и страхование здоровья; для life-страховщиков (на 12% к предыдущему кварталу и на 6% в годовом исчислении) – продукты накопительного страхования жизни.

Все страховщики соблюдали требования к капиталу платежеспособности (SCR) и минимальному капиталу (MCR), то есть за год они полностью адаптировались к обновленным требованиям.

Кредитные союзы

Продолжалось уменьшение количества кредитных союзов и их активов, прежде всего в связи с лицензиями у нарушителей нормативов. 61% активов этого сегмента приходится на 10 самых крупных союзов.

Объем новых потребительских кредитов возрос, а объем ссуд предпринимателям снизился. Доля просроченной более чем на 90 дней основной суммы кредитов снизилась до 25%.

Все кредитные союзы соблюдали норматив достаточности регулятивного капитала Н1. Только один союз не имел должного запаса ликвидности.

Финансовые компании и ломбарды

Объем активов финансовых компаний в III квартале несколько увеличился после значительного сокращения квартал назад. Новые кредиты бизнеса достигли наивысшего уровня за период полномасштабной войны, а в розничном сегменте объем новых кредитов стабильно высок пять кварталов подряд.

Объемы классического факторинга – финансирование дебиторской задолженности – росли четвертый квартал подряд.

Ломбарды нарастили объемы активов, в том числе новых кредитов под залог и прибыль.

Только одна финансовая компания, которая находится в процессе присоединения к другой, не соблюдала требования к минимальному размеру собственного капитала.

Перспективы и риски

В Обзоре главный финансовый регулятор отмечает, что в июле – сентябре объемы активов поставщиков небанковских финансовых услуг увеличились на 2.4% (-3.1% в годовом исчислении), а банков – на 2.8%. Общая доля небанковского финансового сектора в активах финансового сектора осталась на самом низком уровне – 8.9% на конец сентября. С января 2026 страховщики будут формировать технические резервы по обновленной методике, а финкомпании будут выполнять обновленные пруденциальные требования. Значительные компании, перечень которых будет обнародован до февраля 2026 года, будут выполнять дополнительные требования и будут иметь для этого переходный период до июля.

Автор: Тарас Бурнос

