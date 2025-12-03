Як враховується ПДВ при визначенні об’єкта оподаткування з податку на прибуток підприємств — роз’яснення

Платники податку на прибуток визначають об’єкт оподаткування на основі фінансових показників, сформованих за правилами бухгалтерського обліку.

Головне управління ДПС у Київській області пояснило, як враховується ПДВ при визначенні об’єкта оподаткування з податку на прибуток підприємств.

Платники податку на прибуток визначають об’єкт оподаткування на основі фінансових показників, сформованих за правилами бухгалтерського обліку. При цьому важливо розуміти, що суми податку на додану вартість (ПДВ) у цьому процесі мають особливий порядок відображення.

Відповідно до п. 44.2 ст. 42 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

Підпунктом 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ встановлено, що об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які визначені відповідними положеннями ПКУ.

ПКУ не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування на суму податку на додану вартість. Такі суми відображаються при формуванні фінансового результату за правилами бухгалтерського обліку.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (частина друга ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями).

