Как учитывается НДС при определении объекта налогообложения по налогу на прибыль предприятий — разъяснение

22:54, 3 декабря 2025
Плательщики налога на прибыль определяют объект налогообложения на основе финансовых показателей, сформированных по правилам бухгалтерского учета.
Фото: kyivobl.tax.gov.ua
Главное управление ГНС в Киевской области объяснило, как учитывается НДС при определении объекта налогообложения по налогу на прибыль предприятий.

Плательщики налога на прибыль определяют объект налогообложения на основе финансовых показателей, сформированных по правилам бухгалтерского учета. При этом важно понимать, что суммы налога на добавленную стоимость (НДС) в этом процессе имеют особый порядок отражения.

Согласно п. 44.2 ст. 42 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ), для расчета объекта налогообложения плательщик налога на прибыль использует данные бухгалтерского учета и финансовой отчетности относительно доходов, расходов и финансового результата до налогообложения.

Подпунктом 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 НКУ установлено, что объектом налогообложения налогом на прибыль является прибыль с источником происхождения из Украины и за ее пределами, определяемая путем корректировки (увеличения или уменьшения) финансового результата до налогообложения (прибыли или убытка), определенного в финансовой отчетности предприятия согласно национальным положениями (стандартам) бухгалтерского учета или международным стандартам финансовой отчетности, на разницы, которые определены соответствующими положениями НКУ.

НКУ не предусматривает разниц для корректировки финансового результата до налогообложения на сумму налога на добавленную стоимость. Такие суммы отражаются при формировании финансового результата по правилам бухгалтерского учета.

Регулирование вопросов методологии бухгалтерского учета и финансовой отчетности осуществляется центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере бухгалтерского учета и аудита, утверждает национальные положения (стандарты) бухгалтерского учета, национальные положения (стандарты) бухгалтерского учета в государственном секторе, другие нормативно-правовые акты по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности (часть вторая ст. 6 Закона Украины от 16 июля 1999 года № 996-XIV «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» с изменениями и дополнениями).

