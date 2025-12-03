  1. В Україні

Найближчими днями буде зустріч із представниками Трампа — Зеленський

20:55, 3 грудня 2025
Україна готує зустрічі у США: Умєров, Гнатов та всі, хто потрібен для перемовин, продовжать розмову з представниками Трампа.
Найближчими днями буде зустріч із представниками Трампа — Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує нові дипломатичні контакти у Сполучених Штатах.

За його словами, після повернення американської команди з Москви та подальших консультацій у Вашингтоні українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та іншими представниками, залученими до процесу перемовин, продовжить діалог із представниками президента Дональда Трампа.

«Чекаємо новин найближчими днями щодо зустрічей та перемовин — це можуть бути особисті розмови або телефонні контакти. Ми маємо постійний діалог як між нашими партнерами, так і між партнерами та Україною», — зазначив Зеленський.

За його словами, останні раунди переговорів у Женеві та Флориді продемонстрували, що позиція України була почута, і до аргументів Києва прислухаються. Президент наголосив: це важливий сигнал, і Україна очікує збереження такого підходу надалі.

Зеленський підкреслив, що у світу зараз є реальне відчуття можливості завершити війну, однак для цього дипломатичну активність потрібно поєднувати з посиленим тиском на Росію.

«Усе залежить від правильної комбінації — конструктивної дипломатії та тиску на агресора. Обидва елементи працюють на встановлення миру», — заявив глава держави.

Президент також підкреслив, що будь-який мир має бути досягнутий лише з урахуванням національних інтересів України.

США Володимир Зеленський переговори

