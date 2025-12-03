  1. В Украине

В ближайшие дни состоится встреча с представителями Трампа — Зеленский

20:55, 3 декабря 2025
Украина готовит встречи в США: Умеров, Гнатов и все, кто нужен для переговоров, продолжат разговор с представителями Трампа.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит новые дипломатические контакты в Соединенных Штатах.

По его словам, после возвращения американской команды из Москвы и дальнейших консультаций в Вашингтоне украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и другими представителями, вовлеченными в процесс переговоров, продолжит диалог с представителями президента Дональда Трампа.

«Мы ожидаем новостей в ближайшие дни относительно встреч и переговоров — это могут быть личные разговоры или телефонные контакты. У нас есть постоянный диалог как между нашими партнерами, так и между партнерами и Украиной», — отметил Зеленский.

По его словам, последние раунды переговоров в Женеве и Флориде показали, что позиция Украины была услышана и к аргументам Киева прислушиваются. Президент подчеркнул: это важный сигнал, и Украина рассчитывает на сохранение такого подхода и дальше.

Зеленский подчеркнул, что в мире сейчас действительно ощущается возможность завершения войны, однако для этого дипломатическую активность необходимо сочетать с усиленным давлением на Россию.

«Все зависит от правильной комбинации — конструктивной дипломатии и давления на агрессора. Оба элемента работают на установление мира», — заявил глава государства.

Президент также подчеркнул, что любой мир должен быть достигнут только с учетом национальных интересов Украины.

