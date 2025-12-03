  1. У світі

У Франції власницю кота штрафують на 30 євро кожного разу, коли він заходить на територію сусіда

21:05, 3 грудня 2025
Суму кожного «штрафу за лапу» можуть збільшити до 150 євро.
У Франції власницю кота штрафують на 30 євро кожного разу, коли він заходить на територію сусіда
Фото: connexionfrance.com
У департаменті Еро власниця кота стикається з постійними штрафами через те, що її улюбленець нібито заходить на територію сусіда та завдає шкоди. Руді кіт на ім’я Ремі, за словами сусіда, «проникає» на його ділянку та псує майно, пише The Connexion.

У січні цього року Домінік Валдес, власницю Ремі, вже викликали до суду Безьє. Тоді її зобов’язали сплатити 450 євро компенсації та 800 євро судових витрат. Крім того, суд постановив, що за кожен випадок заходу кота на територію сусіда автоматично нараховуватиметься штраф у розмірі 30 євро.

Тепер жінку знову викликають до суду — цього разу їй загрожує штраф у 2000 євро, а суму кожного «штрафу за лапу» можуть збільшити до 150 євро.

Як розповіла Валдес французькому виданню The Connexion, конфлікт почався у 2022 році, коли сусід проводив будівельні роботи й знайшов на свіжому цементі сліди котячих лап. Після цього він подав низку скарг — зокрема, заявивши, що кіт «ходить у туалет» на подвір’ї та «помочився на ковдру».

«Це зруйнувало моє життя на роки», — каже Валдес, яка прихистила Ремі у 2019 році. За її словами, сусід фотографував її будинок і встановив камери спостереження на вулиці, щоб стежити за котом.

Сусід зібрав «докази» у вигляді близько 70 фотографій. Утім Валдес стверджує, що у районі живе багато котів, серед них — щонайменше двоє рудих, тому довести провину саме Ремі неможливо.

«Я ні в якому разі не переїду і точно не віддам свого кота. Він для мене як дитина. Я не кину його.

Я борюся не лише за себе, а й за всіх власників котів, бо реакція повністю непропорційна», — заявила Валдес.

Французька організація Société protectrice des animaux також висловила занепокоєння, що справа може створити прецедент.

У Франції загалом вважається нормою, що коти вільно пересуваються навколо свого дому. Водночас законодавство містить нечіткі формулювання. Зокрема, стаття L211-22 сільського кодексу дозволяє мерам вживати заходів, щоб запобігти «бродінню» котів і собак, аж до вилучення тварини та передання її до притулку.

«Я просто хочу спокою і того, щоб мій кіт знову міг виходити надвір», — каже Валдес.

