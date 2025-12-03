Во Франции владельца кота штрафуют на 30 евро каждый раз, когда он заходит на территорию соседа

Сумму каждого «штрафа за лапу» могут увеличить до 150 евро.

Фото: connexionfrance.com

В департаменте Эро хозяйка кота сталкивается с постоянными штрафами из-за того, что ее любимец якобы заходит на территорию соседа и причиняет ущерб. Рыжий кот по имени Реми, по словам соседа, «проникает» на его участок и портит имущество, пишет The Connexion.

В январе этого года Доминик Валдес, хозяйку Реми, уже вызывали в суд Безье. Тогда ее обязали выплатить 450 евро компенсации и 800 евро судебных расходов. Кроме того, суд постановил, что за каждый случай захода кота на территорию соседа автоматически будет начисляться штраф в размере 30 евро.

Теперь женщину снова вызывают в суд — на этот раз ей грозит штраф в 2000 евро, а сумму каждого «штрафа за лапу» могут увеличить до 150 евро.

Как рассказала Валдес французскому изданию The Connexion, конфликт начался в 2022 году, когда сосед проводил строительные работы и нашел на свежем цементе следы кошачьих лап. После этого он подал ряд жалоб — в частности, заявив, что кот «ходит в туалет» на его дворе и «помочился на одеяло».

«Это разрушило мою жизнь на годы», — говорит Валдес, приютившая Реми в 2019 году. По ее словам, сосед фотографировал ее дом и установил камеры наблюдения на улице, чтобы следить за котом.

Сосед собрал «доказательства» в виде около 70 фотографий. Однако Валдес утверждает, что в районе живет много котов, среди них — как минимум два рыжих, поэтому доказать вину именно Реми невозможно.

«Я ни в коем случае не перееду и точно не отдам своего кота. Он для меня как ребенок. Я не брошу его.

Я борюсь не только за себя, но и за всех владельцев котов, потому что реакция полностью непропорциональна», — заявила Валдес.

Французская организация Société protectrice des animaux также выразила обеспокоенность тем, что дело может создать прецедент.

Во Франции в целом считается нормой, что коты свободно перемещаются вокруг своего дома. В то же время законодательство содержит расплывчатые формулировки. В частности, статья L211-22 сельского кодекса позволяет мерам принимать меры, чтобы предотвратить «бродяжничество» котов и собак, вплоть до изъятия животного и передачи его в приют.

«Я просто хочу спокойствия и того, чтобы мой кот снова мог выходить на улицу», — говорит Валдес.

