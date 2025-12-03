  1. В Україні

Електронні акцизні марки запрацюють в Україні з 1 листопада 2026 року

21:23, 3 грудня 2025
Бізнес матиме 10 місяців для тестування системи еАкциз.
Електронні акцизні марки запрацюють в Україні з 1 листопада 2026 року
Електронні акцизні марки, або еАкциз, офіційно запрацюють в Україні з 1 листопада 2026 року. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Парламент погодив продовження термінів тестування системи. Це спільне рішення Мінцифри та представників бізнесу, яке має забезпечити максимально безпечний та стабільний запуск. Протягом 10 місяців тестового періоду бізнес зможе налаштувати касові та складські програми, навчити персонал працювати з електронними марками та перевірити функціонування системи в реальних умовах.

Електронні акцизні марки стануть одним із ключових інструментів у боротьбі з тіньовими схемами та мають посилити податкові надходження. Держава щороку зазнає значних втрат через нелегальний обіг алкоголю та тютюну. Подібні системи вже працюють у ЄС, де, зокрема, Tobacco Track & Trace зменшила обсяги нелегального тютюну на 20%. Україна враховує цей досвід і впроваджує більш комплексне рішення.

Тестування триватиме до 12 жовтня 2026 року, після чого з 1 листопада система стане обов’язковою для всіх учасників ринку.

еАкциз охоплює одночасно ринки алкоголю та тютюну. За словами Мінцифри, це пріоритетний антикорупційний інструмент, над яким працювали майже три роки і який не має аналогів у світі.

бізнес Е-акциз Михайло Федоров

