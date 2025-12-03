  1. В Украине

Электронные акцизные марки заработают в Украине с 1 ноября 2026 года

21:23, 3 декабря 2025
Бизнес будет иметь 10 месяцев для тестирования системы еАкциз.
Электронные акцизные марки заработают в Украине с 1 ноября 2026 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Электронные акцизные марки, или еАкциз, официально заработают в Украине с 1 ноября 2026 года. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Парламент согласовал продление сроков тестирования системы. Это совместное решение Минцифры и представителей бизнеса, которое должно обеспечить максимально безопасный и стабильный запуск. В течение 10 месяцев тестового периода бизнес сможет настроить кассовые и складские программы, обучить персонал работать с электронными марками и проверить функционирование системы в реальных условиях.

Электронные акцизные марки станут одним из ключевых инструментов в борьбе с теневыми схемами и должны усилить налоговые поступления. Государство ежегодно несет значительные потери из-за нелегального оборота алкоголя и табака. Подобные системы уже работают в ЕС, где, в частности, Tobacco Track & Trace уменьшила объемы нелегального табака на 20%. Украина учитывает этот опыт и внедряет более комплексное решение.

Тестирование продлится до 12 октября 2026 года, после чего с 1 ноября система станет обязательной для всех участников рынка.

эАкциз охватывает одновременно рынки алкоголя и табака. По словам Минцифры, это приоритетный антикоррупционный инструмент, над которым работали почти три года и который не имеет аналогов в мире.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес Е-акциз Михаил Федоров

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Неожиданный маневр: почему два суда по‑своему увидели одну и ту же ДТП в Киеве

Как разные ракурсы видеодоказательств привели к противоположным выводам и кардинально изменили юридическую траекторию дела.

Сильное государство начинается с памяти о тех, кто его творил — Елена Шуляк

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6493, который вводит особый статус для народных депутатов – основателей государственной независимости Украины.

Ключевые шаги безопасности: как поступить, если ты стал жертвой домашнего насилия

Минюст разработал алгоритм действий по защите во время домашнего насилия.

Комитет поддержал изменения в закон об английском языке: правительство будет определять функции, а госсекретари должности

Комитет предлагает, чтобы Правительство определяло функции, требующие знания английского языка, а каждый государственный секретарь уточнял, какие должности в штатном расписании соответствуют этим функциям.

Активы страховщиков и ломбардов стремительно растут: НБУ обнародовал обзор небанковского сектора

Страховой сектор демонстрирует наибольший рост активов среди небанковских учреждений – данные НБУ.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]