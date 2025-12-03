Электронные акцизные марки заработают в Украине с 1 ноября 2026 года

Бизнес будет иметь 10 месяцев для тестирования системы еАкциз.

Электронные акцизные марки, или еАкциз, официально заработают в Украине с 1 ноября 2026 года. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Парламент согласовал продление сроков тестирования системы. Это совместное решение Минцифры и представителей бизнеса, которое должно обеспечить максимально безопасный и стабильный запуск. В течение 10 месяцев тестового периода бизнес сможет настроить кассовые и складские программы, обучить персонал работать с электронными марками и проверить функционирование системы в реальных условиях.

Электронные акцизные марки станут одним из ключевых инструментов в борьбе с теневыми схемами и должны усилить налоговые поступления. Государство ежегодно несет значительные потери из-за нелегального оборота алкоголя и табака. Подобные системы уже работают в ЕС, где, в частности, Tobacco Track & Trace уменьшила объемы нелегального табака на 20%. Украина учитывает этот опыт и внедряет более комплексное решение.

Тестирование продлится до 12 октября 2026 года, после чего с 1 ноября система станет обязательной для всех участников рынка.

эАкциз охватывает одновременно рынки алкоголя и табака. По словам Минцифры, это приоритетный антикоррупционный инструмент, над которым работали почти три года и который не имеет аналогов в мире.

