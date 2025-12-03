У ТЦК роз’яснили питання призначення додаткової винагороди за час лікування

Визначається дві окремі підстави для призначення виплати.

Фото: rada.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рівненський обласний ТЦК роз’яснив питання призначення додаткової винагороди за час лікування.

Постановою КМУ №168 від 2022 року та профільними Наказами військових формувань передбачається призначення та виплата додаткової винагороди за час лікування у зв’язку з пораненнями та травмами, які пов’язані з захистом Батьківщини.

«Через захворювання, навіть пов’язані з захистом Батьківщини, - виплата додаткової винагороди не передбачено.

Виключенням є випадки, коли такі захворювання є прямим наслідком поранення чи травми - і можливість отримання виплати залежить від повноти діагнозу в медичних документах», - заявили у ТЦК.

Визначається дві окремі підстави для призначення виплати:

- час стаціонарного лікування/реабілітації в медичному закладі (в тому числі за час переміщення між мед закладами) у зв’язку з отриманим пораненням, травмою, пов’язаними з захистом Батьківщини.

- в такому випадку тяжкість поранення не має значення для призначення виплати.

- виплата здійснюється і у разі повторного направлення на лікування за наслідками отриманого поранення

- перебування у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) у зв’язку з отриманням тяжкого поранення за рішенням ВЛК

- обов’язковою умовою для призначення виплати під час відпустки є саме тяжка травма/поранення.

- як правило, в Довідці ВЛК про надання відпустки повинно бути вказано, що поранення, травма, пов’язані з захистом Батьківщини.

Виключенням можуть бути обставини, коли на момент проведення огляду Довідка про обставини поранення не була видана.

Документи

Наказ МО № 260, а саме Розділ 34, п 12 - визначено документ, який є підставою для призначення такої виплати - це Довідка про обставини поранення, згідно Додатку 5 до Положення про ВЛК в ЗСУ.

Для витребування виплат потрібно долучити:

- первинну медичну картку (за наявності),

- медичні виписки за період лікування (обов’язково),

- довідку ВЛК про надання відпустки (при наданні такої відпустки),

- постанову ВЛК про стан придатності з визначенням переліку діагнозів та причинним зв’язком (пов’язано з захистом Батьківщини).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.