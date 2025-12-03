В ТЦК разъяснили вопрос назначения дополнительного вознаграждения за время лечения
Ровенский областной ТЦК разъяснил вопрос назначения дополнительного вознаграждения за время лечения.
Постановлением КМУ №168 от 2022 года и профильными приказами военных формирований предусмотрено назначение и выплата дополнительного вознаграждения за время лечения в связи с ранениями и травмами, которые связаны с защитой Родины.
«Из-за заболеваний, даже связанных с защитой Родины, выплата дополнительного вознаграждения не предусмотрена.
Исключением являются случаи, когда такие заболевания являются прямым следствием ранения или травмы — и возможность получения выплаты зависит от полноты диагноза в медицинских документах», — заявили в ТЦК.
Определяются две отдельные основания для назначения выплаты:
- время стационарного лечения/реабилитации в медицинском учреждении (в том числе за время перемещения между медучреждениями) в связи с полученным ранением, травмой, связанными с защитой Родины;
- в таком случае тяжесть ранения не имеет значения для назначения выплаты;
- выплата осуществляется и в случае повторного направления на лечение по последствиям полученного ранения;
- нахождение в отпуске для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) в связи с получением тяжелого ранения по решению ВЛК;
- обязательным условием для назначения выплаты во время отпуска является именно тяжелая травма/ранение;
- как правило, в Справке ВЛК о предоставлении отпуска должно быть указано, что ранение, травма связаны с защитой Родины;
- исключением могут быть обстоятельства, когда на момент проведения освидетельствования Справка об обстоятельствах ранения еще не была выдана.
Документы
Приказ МО № 260, раздел 34, п. 12 определяет документ, который является основанием для назначения такой выплаты — это Справка об обстоятельствах ранения согласно Приложению 5 к Положению о ВЛК в ВСУ.
Для получения выплат необходимо приложить:
- первичную медицинскую карту (при наличии),
- медицинские выписки за период лечения (обязательно),
- справку ВЛК о предоставлении отпуска (при предоставлении такого отпуска),
- постановление ВЛК о состоянии годности с указанием перечня диагнозов и причинно-следственной связью (связано с защитой Родины).
