Комітет підтримав зміни до закону про англійську мову: уряд визначатиме функції, а держсекретарі — посади

Комітет запропонує, щоб Уряд визначав функції, які потребують знання англійської мови, а кожен державний секретар уточнював, які саме посади у штатному розписі відповідають цим функціям.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Комітеті Верховної Ради розглянули проєкт Закону «Про внесення змін до Закону «Про застосування англійської мови в Україні», який пропонує усунути праву невизначеність щодо надбавок за володіння англійською мовою.

За словами заступника Міністра культури України Івана Вербицького, необхідність змін щодо Закону «Про застосування англійської мови в Україні» зумовлена наявністю різних штатних розписів та назв посад у різних міністерствах і органах державної влади. На його думку, це створює труднощі у формуванні єдиного переліку посад, для яких передбачено надбавки за знання української мови, йдеться на сайті Верховної Ради. На засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики було запропоновано, щоб Уряд визначав функції, які потребують знання англійської мови, а кожен державний секретар уточнював, які саме посади у штатному розписі відповідають цим функціям. У зв’язку з цим Комітет підтримав низку рішень.

Хто може розраховувати на надбавку за знання англійської мови

У Пояснювальній записці підкреслюється, що проєкт акта розроблено Міністерством культури та стратегічних комунікацій України у зв’язку з необхідністю врегулювання правової невизначеності щодо встановлення набавки за володіння англійською мовою окремим категоріям осіб. У ній також говориться про строки набрання чинності окремими нормами Закону України «Про застосування англійської мови в Україні».

Так, частиною шостою статті 4 Закону встановлено, що надбавка у розмірі 10 відсотків посадового окладу встановлюється особам, які обіймають посади, визначені частинами першою і другою статті 3 цього Закону, за володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR), в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У свою чергу частиною першою та другою статті 3 Закону визначено осіб, які зобов’язані володіти англійською мовою для зайняття посад державної служби (та, відповідно, можуть претендувати на отримання надбавки за володіння англійською мовою на встановленому Законом рівні).

У записці вказують, що запропоновані Законом строки набрання чинності зазначеними нормами допускають ситуацію, коли під час дії положень Закону щодо виплати надбавки за володіння англійською мовою ще не діятимуть положення Закону та відповідні акти Уряду, які визначають коло посад, за якими можлива виплата цих надбавок. Вказане унеможливлюватиме практичну реалізацію механізму виплати надбавок за володіння англійською мовою.

Крім того, пунктом 2 частини першої статті 3 Закону передбачається встановлення Кабінетом Міністрів України переліку посад державної служби категорій «Б» і «В», до кандидатів на зайняття яких встановлюватиметься вимога щодо володіння англійською мовою. Проте з огляду на різноманітність структур та штатних розписів державних органів відсутня практична можливість встановлення єдиного повного переліку таких посад державної служби. Натомість пропонується наділити Кабінет Міністрів України повноваженнями щодо визначення посадових обов’язків (завдань та функцій), які передбачають обов’язкове використання англійської мови під час їх виконання, а затвердження переліку конкретних посад державної служби, за якими закріплені відповідні посадові обов’язки (завдання та функції), віднести до повноважень керівника державної служби у державному органі.

Законопроєкт за №14071 від 24.09.2025, поданий на розгляд Верховної Ради прем`єр-міністеркою Юлією Свириденко, пропонує низку змін до Закону України «Про застосування англійської мови в Україні».

Проєктом акта пропонується внести зміни до Закону стосовно:

синхронізації строків набрання чинності нормами щодо обов’язку володіти англійською мовою для окремих категорій осіб та встановлення надбавки за володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR) для цих же категорій осіб;

наділення Кабінету Міністрів повноваженнями щодо визначення посадових обов’язків (завдань та функцій), які передбачають обов’язкове використання англійської мови під час їх виконання, а затвердження переліку конкретних посад державної служби, за якими закріплені відповідні посадові обов’язки (завдання та функції), віднести до повноважень керівника державної служби у державному органі.

Згідно порівняльної таблиці, у частині першій статті 3 пропонується пункт 2 викласти в такій редакції:

«2) державної служби категорій «Б» і «В», посадові обов’язки (завдання та функції) яких передбачають обов’язкове використання англійської мови під час їх виконання. Перелік таких посадових обов’язків (завдань та функцій) затверджується Кабінетом Міністрів України».

А також доповнити частину абзацом такого змісту:

«Відповідно до переліку, передбаченого пунктом 2 цієї частини, керівник державної служби в державному органі затверджує перелік посад державної служби категорій «Б» і «В», що включені до штатного розпису державного органу, претенденти на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою».

Під час засідання Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав рекомендував Верховній Раді прийняти законопроєкт за основу і в цілому з урахуванням пропозицій Комітету, доповнивши абзац другий підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроєкту після слів «штатного розпису» словом «(штату)».

Автор: Тарас Бурнос

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.