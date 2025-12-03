Комитет поддержал изменения в закон об английском языке: правительство будет определять функции, а госсекретари должности

Комитет предлагает, чтобы Правительство определяло функции, требующие знания английского языка, а каждый государственный секретарь уточнял, какие должности в штатном расписании соответствуют этим функциям.

В Комитете Верховной Рады рассмотрели проект Закона «О внесении изменений в Закон «О применении английского языка в Украине», который предлагает устранить правую неопределенность надбавок за владение английским языком

По словам заместителя Министра культуры Украины Ивана Вербицкого, необходимость изменений в Законе «О применении английского языка в Украине» обусловлена ​​наличием различных штатных расписаний и названий должностей в разных министерствах и органах государственной власти. По его мнению, это создает трудности в формировании единого перечня должностей, для которых предусмотрены надбавки за знание украинского языка, говорится на сайте Верховной Рады. На заседании Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики было предложено, чтобы Правительство определяло функции, требующие знания английского языка, а каждый государственный секретарь уточнял, какие должности в штатном расписании соответствуют этим функциям. В этой связи Комитет поддержал ряд решений.

Кто может рассчитывать на прибавку за знание английского языка

В пояснительной записке подчеркивается, что проект акта разработан Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины в связи с необходимостью урегулирования правовой неопределенности по установлению надбавки за владение английским языком отдельным категориям лиц. В ней также говорится о сроках вступления в силу отдельных норм Закона Украины «О применении английского языка в Украине».

Так, частью шестой статьи 4 Закона установлено, что надбавка в размере 10 процентов должностного оклада устанавливается лицам, занимающим должности, определенные частями первой и второй статьи 3 настоящего Закона, за владение английским языком на уровне не ниже В2 по шкале рекомендаций Совета Европы по языковому образованию (CEFR), в порядке.

В свою очередь частью первой и второй статьи 3 Закона определены лица, обязанные владеть английским языком для занятия должностей государственной службы (и, соответственно, могут претендовать на получение надбавки за владение английским языком на установленном Законом уровне).

В записке указывают, что предложенные Законом сроки вступления в силу указанных норм допускают ситуацию, когда во время действия положений Закона о выплате надбавки за владение английским языком еще не будут действовать положения Закона и соответствующие акты Правительства, определяющие круг должностей, по которым возможна выплата этих надбавок. Указанное будет исключать практическую реализацию механизма выплаты надбавок за владение английским языком.

Кроме того, пунктом 2 части первой статьи 3 Закона предусматривается установление Кабинетом Министров Украины перечня должностей государственной службы категорий «Б» и «В», к кандидатам на занятие которых будет устанавливаться требование владения английским языком. Однако, учитывая разнообразие структур и штатных расписаний государственных органов, отсутствует практическая возможность установления единого полного перечня таких должностей государственной службы. В свою очередь предлагается наделить Кабинет Министров Украины полномочиями по определению должностных обязанностей (заданий и функций), которые предусматривают обязательное использование английского языка при их выполнении, а утверждение перечня конкретных должностей государственной службы, за которыми закреплены соответствующие должностные обязанности (задания и функции), отнести к полномочиям руководителя.

Законопроект №14071 от 24.09.2025, представленный на рассмотрение Верховной Рады премьер-министром Юлией Свириденко, предлагает ряд изменений в Закон Украины «О применении английского языка в Украине».

Проектом акта предлагается внести изменения в Закон:

синхронизации сроков вступления в силу норм об обязанности владеть английским языком для отдельных категорий лиц и установления надбавки за владение английским языком на уровне не ниже В2 по шкале рекомендаций Совета Европы по языковому образованию (CEFR) для этих же категорий лиц;

наделение Кабинета Министров полномочиями по определению должностных обязанностей (заданий и функций), предусматривающих обязательное использование английского языка при их выполнении, а утверждение перечня конкретных должностей государственной службы, за которыми закреплены соответствующие должностные обязанности (задания и функции), отнести к полномочиям руководителя государственной службы.

Согласно сравнительной таблице, в части первой статьи 3 предлагается пункт 2 изложить в редакции:

«2) государственной службы категорий «Б» и «В», должностные обязанности (задания и функции) которых предусматривают обязательное использование английского языка при их выполнении. Перечень таких должностных обязанностей (заданий и функций) утверждается Кабинетом Министров Украины».

А также дополнить часть абзацем такого содержания:

«В соответствии с перечнем, предусмотренным пунктом 2 этой части, руководитель государственной службы в государственном органе утверждает перечень должностей государственной службы категорий «Б» и «В», включенных в штатное расписание государственного органа, претенденты на занятие которых обязаны владеть английским языком».

В ходе заседания Комитет по гуманитарной и информационной политике поддержал рекомендовал Верховной Раде принять законопроект за основу и в целом с учетом предложений Комитета, дополнив абзац второй подпункта 2 пункта 1 раздела I законопроекта после слов «штатного расписания» словом «(штата)».

Автор: Тарас Бурнос

