Ключові кроки безпеки: як діяти, якщо ти став жертвою домашнього насильства
Закон дає можливість постраждалим від домашнього насильства захиститися у правовий спосіб, отримати допомогу від державних органів та системи безоплатної правничої допомоги.
Залежно від ситуації, кривдник може бути притягнутий до адміністративної чи кримінальної відповідальності – від штрафу чи громадських робіт до обмеження або позбавлення волі.
Окрім цього, закон передбачає спеціальні заходи впливу для негайного припинення насильства.
Терміновий заборонний припис (виносить поліція у разі небезпеки для життя чи здоров’я). Зобов’язує кривдника негайно залишити місце проживання постраждалої особи (навіть якщо це його житло), забороняє повертатися та будь-яким чином контактувати з нею. Строк дії – до 10 діб.
Обмежувальний припис (видає суд). Забороняє кривднику перебувати разом із постраждалою особою, наближатися до місця її проживання, роботи чи навчання, контактувати або розшукувати її. Строк дії – до 6 місяців, із можливістю продовження ще на аналогічний термін.
Як довести вину кривдника та куди звертатися по допомогу
До притягнення кривдника до відповідальності, необхідно надати докази його винних дій. Це можуть:
- бути копії заяв до поліції;
- медичні документи про травми;
- чеки на лікування;
- висновки соціальних служб;
- аудіо- чи відеозаписи;
- скріншоти погроз або листування;
- також показання свідків – родичів, сусідів або колег.
Житло для постраждалих від насильства
Якщо постраждала особа не може залишатися поруч із кривдником і не має безпечного місця, вона має право на безоплатний притулок (шелтер) строком до 3 місяців, з можливістю продовження до 6 місяців. Направлення до притулку можуть видати поліція, соціальні служби, мобільні бригади або органи місцевої влади.
Водночас для отримання безоплатної правничої допомоги докази не є обов’язковими. Юристи системи надання БПД можуть надати постраждалим від домашнього насильства консультації, пояснити алгоритм дій та допомогти звернутися до суду по обмежувальний припис, а також підготувати документи про розлучення чи стягнення аліментів тощо.
Отримати консультацію можна дистанційно, письмово та очно. З мобільних чи стаціонарних телефонів у межах України: 0 800 213 103 (дзвінки безкоштовні).
Домашнє насильство – це справа держави
Як вказувала Судово-юридична газета, за перші 10 місяців 2025 року Національна поліція отримала понад 103 тисячі заяв і повідомлень про домашнє насильство, з яких 3,7 тисячі надійшли від неповнолітніх. Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, пише «24 канал».
За формами насильства: 76,4% – психологічне, 21,1% – фізичне, 2,5% – економічне.
Поліція винесла понад 63 тисячі термінових заборонних приписів кривдникам. На обліку перебувають понад 77 тисяч осіб, які вчинили домашнє насильство.
Павліченко зазначила, що реальна кількість випадків значно більша: частина людей не звертається по допомогу через страх або нерозуміння, що стали жертвами.
У поліції діють 64 сектори протидії домашньому насильству та 69 мобільних груп реагування.
«Домашнє насильство – не сімейна справа. Це справа держави, громади і кожного з нас», – наголосила посадовиця.
Автор: Тарас Бурнос
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.