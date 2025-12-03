Ключові кроки безпеки: як діяти, якщо ти став жертвою домашнього насильства

Мінюст розробив алгоритм дій для захисту під час домашнього насильства.

Закон дає можливість постраждалим від домашнього насильства захиститися у правовий спосіб, отримати допомогу від державних органів та системи безоплатної правничої допомоги.

Залежно від ситуації, кривдник може бути притягнутий до адміністративної чи кримінальної відповідальності – від штрафу чи громадських робіт до обмеження або позбавлення волі.

Окрім цього, закон передбачає спеціальні заходи впливу для негайного припинення насильства.

Терміновий заборонний припис (виносить поліція у разі небезпеки для життя чи здоров’я). Зобов’язує кривдника негайно залишити місце проживання постраждалої особи (навіть якщо це його житло), забороняє повертатися та будь-яким чином контактувати з нею. Строк дії – до 10 діб.

Обмежувальний припис (видає суд). Забороняє кривднику перебувати разом із постраждалою особою, наближатися до місця її проживання, роботи чи навчання, контактувати або розшукувати її. Строк дії – до 6 місяців, із можливістю продовження ще на аналогічний термін.

Як довести вину кривдника та куди звертатися по допомогу

До притягнення кривдника до відповідальності, необхідно надати докази його винних дій. Це можуть:

- бути копії заяв до поліції;

- медичні документи про травми;

- чеки на лікування;

- висновки соціальних служб;

- аудіо- чи відеозаписи;

- скріншоти погроз або листування;

- також показання свідків – родичів, сусідів або колег.

Житло для постраждалих від насильства

Якщо постраждала особа не може залишатися поруч із кривдником і не має безпечного місця, вона має право на безоплатний притулок (шелтер) строком до 3 місяців, з можливістю продовження до 6 місяців. Направлення до притулку можуть видати поліція, соціальні служби, мобільні бригади або органи місцевої влади.

Водночас для отримання безоплатної правничої допомоги докази не є обов’язковими. Юристи системи надання БПД можуть надати постраждалим від домашнього насильства консультації, пояснити алгоритм дій та допомогти звернутися до суду по обмежувальний припис, а також підготувати документи про розлучення чи стягнення аліментів тощо.

Отримати консультацію можна дистанційно, письмово та очно. З мобільних чи стаціонарних телефонів у межах України: 0 800 213 103 (дзвінки безкоштовні).

Домашнє насильство – це справа держави

Як вказувала Судово-юридична газета, за перші 10 місяців 2025 року Національна поліція отримала понад 103 тисячі заяв і повідомлень про домашнє насильство, з яких 3,7 тисячі надійшли від неповнолітніх. Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, пише «24 канал».

За формами насильства: 76,4% – психологічне, 21,1% – фізичне, 2,5% – економічне.

Поліція винесла понад 63 тисячі термінових заборонних приписів кривдникам. На обліку перебувають понад 77 тисяч осіб, які вчинили домашнє насильство.

Павліченко зазначила, що реальна кількість випадків значно більша: частина людей не звертається по допомогу через страх або нерозуміння, що стали жертвами.

У поліції діють 64 сектори протидії домашньому насильству та 69 мобільних груп реагування.

«Домашнє насильство – не сімейна справа. Це справа держави, громади і кожного з нас», – наголосила посадовиця.

Автор: Тарас Бурнос

